Estes são os destinos mais bonitos do mundo para road trips

A Time Out sabe algumas coisas sobre viagens de carro incríveis, mas não custa nada ter uma segunda opinião – afinal, há muita estrada para cobrir. Felizmente, a DiscoverCars.com (quem mais?) compilou mais de 250.000 avaliações para classificar as melhores cidades do mundo para servir de paisagem a uma bela road trip. E os resultados já são conhecidos.

No primeiro lugar da lista está Hobart, a capital do estado da Tasmânia, na Austrália. Esta cidade está localizada na base do Monte Wellington, também conhecido como kunanyi, e aparentemente é um local popular para turistas que querem viajar até ao topo deste magnífico acidente geográfico para apreciar as maravilhosas vistas lá de cima.

Em segundo lugar está o Funchal, na deslumbrante ilha da Madeira, que abriga a Floresta Laurissilva, protegida pela UNESCO. Não é o único destino de Portugal na lista: Ponta Delgada, nos Açores, ocupa a quarta posição da lista. Entre ambos está a ilha grega de Cefalónia, que ficou em terceiro lugar graças à Caverna de Melissani, um destino imperdível para condutores.

Parece tudo bastante encantador, certo? Veja o resto da lista.

Os 10 destinos de road trip mais bonitos do mundo

Hobart, Austrália Funchal, Portugal Cefalônia, Grécia Ponta Delgada, Portugal Larnaca, Chipre Christchurch, Nova Zelândia Pointe-à-Pitre, Guadalupe Menorca, Espanha Lanzarote, Espanha Budapeste, Hungria

Pode ler mais sobre a lista da DiscoverCars.com aqui. E aqui estão os guias da Time Out para as melhores road trips nos EUA, no Reino Unido, na Europa e no mundo.

