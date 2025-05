Estes são os destinos mais procurados para o Verão de 2025, segundo a Expedia

A Expedia revelou as principais tendências de viagem para este ano – e vai desde os destinos em alta até às melhores dicas para aproveitar as férias sem rebentar o orçamento.

Depois de um Inverno longo (e frio) para muitos de nós, o Verão começa finalmente a espreitar por entre as nuvens. E sabe o que isso significa? Que está na hora de marcar férias. Sim, f-é-r-i-a-s, no plural, se nós tivermos alguma coisa a dizer sobre o assunto.

Mas, com a chegada da temporada de reservas, surge a grande questão: para onde vamos? Os destinos mais famosos do mundo continuam no topo das listas de desejos (e por lá vão lá continuar) mas, às vezes, compensa sair da caixa, explorar cidades em países onde nunca esteve ou trocar as férias clássicas por algo diferente.

Se quer estar um passo à frente, temos boas notícias: a agência de viagens Expedia revelou as principais tendências para este ano, com base nas estatísticas da sua plataforma.

Os dados comparam os hábitos de reserva entre Dezembro de 2024 e Março de 2025 com o mesmo período do ano anterior – e há três destinos que se destacam. Em terceiro lugar está Tbilisi, a capital da Geórgia, com um aumento de 145% graças à sua riqueza cultural, à vida nocturna animada e à variedade de coisas para fazer. Em segundo lugar surge Basileia (com +185%) e no topo está Zurique (+225%), o que significa que a Suíça é oficialmente o país sensação deste Verão.

A seguir surge Gotemburgo, na Suécia, com um aumento de 135% nas pesquisas. Pode confiar: estivemos lá e entrou directamente para a nossa lista de destinos mais injustamente ignorados da Europa. Mas nada disto nos surpreende – da Islândia à Noruega, as coolcations (férias com temperaturas mais frescas) tornaram-se uma das grandes tendências de viagem dos últimos tempos.

E não são só escapadinhas europeias a liderar as reservas. A Expedia também revelou destinos de longo curso em crescimento, como Nha Trang, no Vietname (+160%) e Cairns, na Austrália (+155%). O Rio de Janeiro – que está na nossa lista das melhores cidades do mundo – registou um aumento de 135% nas buscas, mesmo a tempo das Festas Juninas, em Junho.

Dicas para reservar férias este Verão

Atenção: não é só o destino que conta. Seja qual for a escolha, há formas mais inteligentes (e simples) de viajar, seja para poupar dinheiro ou evitar multidões. Tome nota das dicas da Expedia para este ano:

O domingo é o melhor dia da semana para marcar férias, segundo o relatório Air Hacks 2025 da Expedia

O dia mais barato para viajar em termos de voos e alojamento é 12 de Junho (já a semana de 19 a 26 de Julho é a mais cara)

Para fugir às enchentes, marque viagem para 27 ou 31 de Agosto – são os dias com menos movimento nos aeroportos (20 de Junho e 25 de Julho serão os mais caóticos)

Os dias 13 e 24 de Junho são boas apostas para reservar as férias de Verão ao melhor preço

Se está a pensar numa escapadinha pelo Mediterrâneo, Abril ou Maio são as melhores alturas para visitar

