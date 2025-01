Estes são os dez destinos a ter em conta em 2025, segundo a ABTA

Quais são os seus planos de viagem para este ano? Está a planear uma viagem para um país, uma cidade ou um resort onde nunca esteve antes ou um itinerário repleto de experiências locais?

De acordo com a ABTA, todas as opções anteriores são bastante prováveis. A associação de viagens analisou alguns números e descobriu que 68% das pessoas inquiridas pretendem viajar para um novo país este ano (mais do que as 41% no início de 2024) e que as pessoas procuram cada vez mais experiências e actividades locais: pense em provas de vinhos, passeios gastronómicos ou caminhadas.

Juntamente com estes dados, a ABTA publicou uma lista dos destinos a ter em conta em 2025. Um dos lugares é Le Marche, uma região cénica do centro de Itália onde as belas vistas rurais podem ser apreciadas no parque natural Parco del Conero. A região é também casa da cidade renascentista de Urbino, onde nasceu Rafael Sanzio.

Também na lista está Malawi, na África Oriental, um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. A Reserva de Vida Selvagem de Majete é o melhor sítio para apanhar os "grandes cinco", segundo a ABTA, ou seja, leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e búfalos. E para os que gostam de esticar as pernas, há vários percursos de caminhada nas Shire Highlands.

A Dinamarca, o Belize e a província canadiana do Quebeque também foram incluídos. Veja a lista completa.

10 destinos a ter em conta em 2025, segundo a ABTA

Belize

Dinamarca

Hocaido, Japão

Hungria

Riviera Francesa, França

Malawi

Oviedo, Espanha

Quebeque, Canadá

Tasmânia, Austrália

