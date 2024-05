Estes são os grandes vencedores dos Óscares caninos deste ano

Little Xin co-starring with Eddie Peng in ‘Black Dog’

Há 23 anos que os Palm Dog Awards de Cannes celebram, durante o festival de cinema mais famoso do mundo, as melhores performances caninas no grande ecrã. É sempre um evento divertido, cheio de cães, e já se tornou uma parte essencial do festival.

O vencedor do Palm Dog no ano passado, Messi, do filme Anatomia de um Queda, acabou por se tornar uma figura da temporada de prémios em Hollywood. Desta vez, o reconhecido border collie não estava entre os nomeados (talvez esteja a avaliar argumentos), mas não faltavam excelentes performances caninas para celebrar este ano.

O grande vencedor, que levou o Palm Dog para casa (para, presumivelmente, o enterrar no jardim), foi Kodi, a estrela da comédia suíço-francesa Le Procès du Chien, de Lætitia Dosch. Kodi, um griffon, interpreta Cosmos, um cão agressivo que enfrenta uma acção legal e que cria um vínculo com a sua advogada de defesa (interpretada por Dosch).

Photograph: Cannes Film Festival Kodi with Lætitia Dosch in ‘Dog on Trial’

O Grande Prémio do Júri foi para Little Xin, a estrela do drama chinês Gou zhen (Black Dog). Neste conto rural realizado por Guan Hu, o actor canino divide a tela – e o sidecar de uma motocicleta – com a superestrela taiwanesa Eddie Peng.

Peng interpreta um funcionário público encarregado de retirar cães da rua na sua cidade natal, antes dos Jogos Olímpicos, mas acaba por se encantar pelo adorável e desajeitado rafeiro.

Photograph: Anna Smith/The Palm Dog Winners Little Xin and Kodi on stage

