Estes são os melhores países para se reformar, de acordo com um novo estudo

Decidir onde passar os anos dourados é uma grande decisão – afinal, vai querer aproveitar bem o tempo de lazer, e a cidade ou país que escolher tem de ser perfeita. É por isso que preparámos um guia com as nossas principais escolhas para os melhores lugares do mundo para ir depois de se reformar.

Mas a plataforma de compra de imóveis We Buy Any Home também fez a sua própria pesquisa, tendo analisado 30 destinos populares de reforma em todo o mundo com base em factores como o valor das rendas, o preço de compra por metro quadrado, as taxas de juros hipotecárias e as pontuações do Relatório Mundial da Felicidade.

E qual foi o destino a reivindicar o primeiro lugar? A Finlândia! O país nórdico tem a pontuação mais alta de felicidade e a quarta maior pontuação no índice de saúde, e, combinando isso com os baixos níveis de poluição, alcançou a pontuação perfeita de 100.

A Malásia ficou em segundo lugar com uma pontuação de 96.1 graças à sua acessibilidade (o preço por metro quadrado de um apartamento para comprar é de cerca de 960€), e a Bélgica alcançou o terceiro, com uma pontuação de 95.7.

Outro estudo sobre as melhores cidades para se reformar também destacou destinos nos Países Baixos e na Finlândia. No entanto, enquanto a Austrália teve três entradas nessa lista, não aparece de todo no top 10 deste novo estudo – o melhor será comparar ambos e decidir mediante os factores mais importantes para si.

Estes são os 10 melhores países do mundo para ir depois de se reformar:

1. Finlândia

2. Malásia

3. Bélgica

4. Suécia

5. Dinamarca

6. Espanha

7. Costa Rica

8. França

9. Tailândia

10. Áustria

Precisa de mais inspiração? Esta é a nossa lista dos melhores lugares do mundo para se reformar.

+ Itália acaba de lançar um novo comboio nocturno de Verão entre Roma e Puglia