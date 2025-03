Estes são os melhores sítios da Europa, segundo a ‘TIME’

The new Museum of Modern Art in Warsaw | Photograph: Shutterstock

A revista TIME publicou recentemente uma extensa lista de lugares novos, peculiares, invulgares e interessantes para ficar e visitar em todo o mundo, com hotéis, navios de cruzeiro, parques nacionais, praias e pontos de referência da Ásia à América do Sul.

Se vive na Europa, está com sorte, uma vez que um quarto deles está localizado algures no continente. Sim, um quarto.

Na categoria “lugares para ficar” está o Matca Hotel, que fica no topo de uma colina no condado de Brasov, na Roménia, com vistas deslumbrantes para as montanhas Bucegi e Piatra Craiului. Tem o nome da palavra romena para abelha-rainha – um símbolo de riqueza e sorte – e foi inaugurado em Janeiro de 2024.

Porquê ficar aqui? Bem, já pensou em mergulhar no feno? A TIME descreve-o como uma “experiência de corpo inteiro que envolve estar envolto em feno quente e húmido – numa pequena cabana de madeira, e nadar com uma vista inspiradora na piscina do spa”. Parece estranhamente exuberante, certo?

Na parte da lista que diz respeito aos “sítios a visitar”, encontra-se uma sauna flutuante chamada Trosten, construída de forma sustentável, em Oslo. Foi concebida para acomodar utilizadores de cadeiras de rodas e outras pessoas com dificuldades de mobilidade e é feita de sucata de alumínio hidro-reciclado e azulejos de terrazzo. Mesmo quando o fiorde está gelado, os frequentadores da sauna dão um mergulho frio antes de se aquecerem.

A lista inclui ainda alguns cruzeiros novos na Gronelândia, o antigo Flow Country da Escócia, um novo e deslumbrante hotel em Roma, o Palazzo Talìa, e o novo Museu de Arte Moderna de Varsóvia.

Os melhores sítios para ficar na Europa, segundo a TIME

HX Grand Greenland, Nuuk, Gronelândia

L’Observatoire, Europa

Alpeta Agrotourism & Winery, Roshnik, Albânia

The Brecon, Adelboden, Suíça

Corendon Amsterdam Schiphol Airport Hotel, Badhoevedorp, Países Baixos

Hôtel de la Plage, Cap Ferret, França

Eriro, Ehrwald, Áustria

Maxx Royal Bodrum, Bodrum, Turquia

Tiny Seaside Resorts, Jutlândia do Sul, Dinamarca

Palazzo Talìa, Roma, Itália

AKI Family Resort Plose, Tirol do Sul, Itália

Matca Hotel, Simon, Roménia

La Divina, Atenas, Grécia

Hotel Baskuca, Sarajevo, Bósnia e Herzegovina

Os melhores sítios para visitar, segundo a TIME

Trilho do Arquipélago de Estocolmo, Suécia

Pavilhão Nicolas Ruinart, Reims, França

Museu de Arte Moderna de Varsóvia, Varsóvia, Polónia

Notre Dame, Paris, França

Trosten, Oslo, Noruega

Pas Mus, Vilnius, Lituânia

Palácio Real de Aigai, Vergina, Grécia

Palazzo Citterio, Milão, Itália

La Almazara, Ronda, Espanha

The Flow Country, Caithness e Sutherland, Escócia

Port Ellen, Islay, Escócia

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp