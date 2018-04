Estoril Open: vantagem de cá

O Estoril Open volta ao Clube de Ténis do Estoril, entre este sábado e o domingo, 6 de Maio, e é transmitido na TVI e TVI24. Já estamos a treinar o serviço e contamos-lhe tudo.

O campeão em título, o espanhol Pablo Carreño Busta, o sul-africano Kevin Anderson, número oito ATP, o talentoso e volátil grego, Nick Kyrgios, o britânico Kyle Edmund, recente semifinalista do Open da Austrália. o espanhol David Ferrer, o francês Gilles Simon, o australiano Alex de Minaur, o luxemburguês Gilles Muller ou os portugueses João Sousa, Gastão Sousa e Pedro Sousa, são alguns dos tenistas que vão disputar a edição deste ano do Estoril Open, que decorre de 28 de Abril a 6 de Maio no Clube de Ténis do Estoril.

O quadro principal de 28 elementos da prova ficará completo com quatro tenistas vindos da fase de qualificação, dois wild cards e eventualmente dois special exempts. Uma das novidades de 2018 é que a transmissão televisiva não será assegurada pela RTP, como era tradicional, mas sim pela TVI e TVI 24. Entre as promessas do ténis mundial presentes e na calha para disputar o torneio dos jovens mestres da nova geração (NextGen ATP Finals) contam-se o norte-americano Frances Tiafoe, de 20 anos, ou o grego Stefanos Tsitsipas, com 19.

TVI e TVI 24. Sáb-Dom, 6 de Maio. Vários horários.

+ Prefere ver ao vivo? Compre bilhetes aqui.