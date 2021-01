Estreia de novo filme de James Bond adiada pela terceira vez

Costuma dizer-se que à terceira é de vez, mas não no caso da estreia do filme de James Bond, 007: Sem Tempo Para Morrer. A chegada ao cinema da produção que conta com Daniel Craig na pele do famoso agente secreto britânico voltou a ser adiada devido à pandemia e prevê-se que chegue aos cinemas a 8 de Outubro de 2021, anunciaram os estúdios MGM.

Com lançamento originalmente previsto para Abril de 2020, foi adiado para Novembro do mesmo ano e voltou a ser adiado para Abril de 2021. O 25.º filme da saga é realizado pelo norte-americano Cary Fukunaga e conta no elenco com nomes como Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz ou Naomie Harris.

De acordo com o Instituto do Cinema Audiovisual, em 2020 os cinemas portugueses registaram uma quebra de 75,55% na audiência e em receita de bilheteira, face ao ano anterior. Em números, esta descida correspondeu a uma perda de 11,7 milhões de espectadores e uma diminuição de facturação de 62,7 milhões de euros.

