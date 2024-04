Estudantes vão ter um dia inteiro de entrada gratuita na Culturgest

A Culturgest celebra o Dia Estudante a 17 de Abril. Durante todo o dia, a programação inclui conversas sobre a ditadura e ajuda humanitária, visitas guiadas aos bastidores e às exposições e uma peça de teatro. A entrada é grátis para quem frequentar o ensino profissional ou universitário e os bilhetes podem ser levantados no local a partir das 10.00.

A primeira actividade decorre das 11.00 às 12.30, na sala 2. Numa edição comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, a conversa Férias em Ditadura relembra as vivências numa colónia de férias para filhos de presos políticos nas Caldas da Rainha, durante o Estado Novo. O painel de oradores é constituído pela jornalista que resgatou a história, Joana Pereira Bastos, por Conceição Lopes, monitora da colónia de férias, e por Marco Martins, encenador de uma peça de teatro sobre o tema, que deve estrear-se em Dezembro.



Durante 45 minutos, às 12.00, às 14.00 e às 15.00, são realizadas visitas guiadas às reservas da colecção CGD, para mostrar o processo de conservação da colecção de arte que conta com 1800 obras. Das 14.30 às 16.00, os estudantes vão poder visitar os bastidores e ficar a conhecer o quotidiano da Culturgest, logo, o processo de trabalho das áreas de programação técnica, produção e comunicação num centro cultural.

Outro ponto do programa é a exposição de Enzo Cucchi. Das 14.30 às 15.30 e das 16.00 às 17.00, os jovens têm direito a uma visita guiada às obras do pintor italiano transvaguardista, que está em exposição desde 15 de Março e reúne peças de escultura, desenho e pintura.

Mais tarde, das 16.30 às 18.00, decorre a conversa sobre missões de ajuda humanitária – Zona de Conflito –, moderada pela jornalista Maria João Caetano, contando como oradores com João Antunes, director da Médicos Sem Fronteiras Portugal, e Rita Costa, enfermeira de obstetrícia que esteve destacada em Gaza.

Às 19.00, há teatro, no Auditório Emílio Rui Vilar. Na Medida do Impossível, encenada por Tiago Rodrigues, tem como mote as experiências dos profissionais humanitários do Comité Internacional da Cruz Vermelha e dos Médicos Sem Fronteiras, que destacam a precariedade da vida humana, quando confrontada com a guerra, a fome e a violência. Os bilhetes podem ser requisitados a partir das 18.00.



O Dia Estudante conta ainda com uma feira de livros de arte, aberta ao público das 11.00 às 13.30 e das 14.30 às 18.00, oferecendo um desconto de 80% nas publicações produzidas pela Culturgest.

