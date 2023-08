Ex-Arcade Fire entre os confirmados para mais um Super Bock em Stock

A Música no Coração anunciou os primeiros cinco nomes para o festival da Avenida, que este ano se realiza de 24 a 25 de Novembro. Will Butler e Gilsons são os mais sonantes.

Já se sabia que o Super Bock em Stock ia voltar a ocupar as salas da Avenida da Liberdade e arredores entre 24 e 25 de Novembro. Esta terça-feira, 1 de Agosto, a promotora Música no Coração anunciou os primeiros nomes para o festival, incluindo Will Butler e os Gilsons.

Will Butler é conhecido por ter tocado com os Arcade Fire até ao ano passado, quando abandonou a banda fundada pelo seu irmão Win por, alegadamente, já não se rever na música que faziam. Mas há mais de uma década que toca sozinho e chegou a ser nomeado para um Óscar pela composição da banda sonora do filme Uma História de Amor (Her, no original), de Spike Jonze, com Owen Pallett.

Já os Gilsons são descendentes de Gilberto Gil. Literalmente. A formação inclui José Gil, um dos filhos de Gilberto, além de dois dos netos do veterano tropicalista, Francisco e João Gil. Já tinham tocado em discos do patriarca, e editaram o primeiro álbum juntos, Pra Gente Acordar, em 2022.

Além destes nomes internacionais, foram confirmados três portugueses: João Só (com os Capitão Fausto como convidados), Filipe Karlsson e Ela Li. Os bilhetes para o festival já se encontram à venda e, por agora, custam 50€. Com o passar do tempo, vão subir até aos 60€.

