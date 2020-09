Exibição de filmes amadores sobre Lisboa regressa em Outubro

Todos os bairros são feitos de memórias. Para que não fiquem esquecidas, o Arquivo Municipal de Lisboa / Videoteca criou um projecto de divulgação de filmes familiares que guardam registos do quotidiano dos habitantes da cidade de Lisboa, expandindo o arquivo do território e a história da habitação. Um trabalho de recolha, inventariação e divulgação de imagens em movimento feitas em Lisboa ou por lisboetas, registos que normalmente não tem espaço na história do cinema e nos arquivos fílmicos, ficando perdidos no tempo.

A programação será anunciada em breve, mas já há datas para a terceira edição da TRAÇA – Mostra de Filmes de Arquivos Familiares que irá acontecer entre 19 e 25 de Outubro. Este ano, será criado “um percurso físico e digital a partir dos percursos históricos mas também quotidianos que ligam as populações das freguesias de Marvila e Alvalade”, explica a organização desta mostra de filmes em estado bruto.

Será ainda apresentada uma exposição com curadoria de Maria do Mar Fazenda e a participação dos artistas André Guedes, Carla Filipe, Filipe André Alves, Ramiro Guerreiro e Fernanda Fragateiro. Fique atento às novidades na página oficial de Facebook da TRAÇA.

