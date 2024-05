Existe um dia dedicado ao tricot em público. No Areeiro, vai juntar 200 pessoas

O Dia Mundial de Tricotar em Público é assinalado desde 2005, no segundo sábado de Junho. Em Lisboa, um grupo vai juntar-se no Jardim Fernando Pessa. Para tricotar, claro.

Todos os tricotadores, mais ou menos habilidosos, são chamados ao Jardim Fernando Pessa, no dia 8 de Junho. Tudo porque se celebra, sempre no segundo sábado de Junho, o Dia Mundial de Tricotar em Público. Este ano, a Auri Retrosaria volta a juntar um grupo de aficcionados no jardim. O programa é apenas um: tricotar.

Adelina Bibe, funcionária da Auri Retrosaria, junto à Avenida de Roma, é a dinamizadora do evento, com início marcado para as 10.30. Em 2018, organizou o evento pela última vez. Agora, volta à carga. "É algo que fazemos pelo convívio, principalmente o convívio em torno do tricot. Somos já muitos grupos, ligados a muitas retrosarias, é uma área que está a mover-se bastante", explica Adelina.

O evento vai contar, segundo a organizadora, com participantes de todo o país, incluindo Grande Porto, Algarve e Alentejo. No total, são esperados cerca de 200 participantes. Adelina Bibe salienta ainda o rejuvenescimento que a comunidade tem sofrido. "Temos pessoas de todas as idades, muita gente jovem, adolescentes até. O tricot está a crescer."

Além de um piquenique à hora de almoço, o dia será ocupado principalmente por concursos – 100 à Hora ou Tricot às Cegas são dois exemplos.

Na Retrosaria de Rosa Pomar a data também não passa em claro. Em vez de uma aula ou workshops, a manhã será preenchida com mais uma edição do Fiadouro, um momento de amena cavaqueira, enquanto as mãos estão ocupadas com um par de agulhas e uma obra em progresso. O silêncio também é admitido, num grupo que não deve ultrapassar as dez pessoas. O evento decorre entre as 10.00 e as 13.00 e a participação é gratuita.

O Dia Mundial de Tricotar em Público foi criado em 2005 pela australiana Danielle Landes, uma tricotadeira de mão cheia. Actualmente, é assinalado em dezenas de países, sempre no segundo sábado do mês de Junho.

Jardim Fernando Pessa (Areeiro). Sáb 8 Jun 10.30-19.00. Entrada livre

+ Cerveja do padre Edgar e programa cultural abrem Igreja do Castelo para financiar restauro