Expansão do metro à Costa da Caparica entra em fase de estudo

O Metropolitano de Lisboa vai estudar o prolongamento da rede do Metro Sul do Tejo à Costa da Caparica. Obra pode custar 1,65 milhões de euros (mais impostos).

Um veículo do Metro Sul do Tejo

A expansão do Metro Sul do Tejo à Costa da Caparica, no concelho de Almada, foi anunciada em Março do ano passado, pelo então primeiro-ministro, António Costa, durante a iniciativa Governo Mais Próximo no distrito de Setúbal. Agora, o Metropolitano de Lisboa anuncia que vai fazer estudos, levantamentos e outros trabalhos necessários à contratação do prolongamento da rede, que as populações dos concelhos de Almada e do Seixal já reivindicam desde que aí se iniciou a operação do metropolitano de superfície, em 2007.

O Metropolitano de Lisboa foi escolhido por delegação do Estado, “pela experiência nacional e internacional que tem neste domínio”, esclarece a própria empresa em comunicado. A decisão teve em conta a natureza do projecto, nomeadamente “o grau de complexidade dos trâmites inerentes à concretização dos investimentos em sistemas de transporte colectivo em sítio próprio (TCSP) de elevada capacidade e os prazos associados ao financiamento no âmbito do Programa Acção Climática e Sustentabilidade (PACS)”.

O PACS do Portugal 2030 prevê uma dotação de 3,1 mil milhões de euros. Financiado pelo Fundo de Coesão, o valor destina-se ao financiamento de projectos enquadrados nas prioridades definidas, entre as quais se encontra a mobilidade urbana sustentável. Considerado prioritário pelo Estado, o prolongamento do sistema de metro ligeiro de superfície da margem sul do Tejo à Costa de Caparica poderá custar até 1,65 milhões de euros, à qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.

Actualmente com três linhas em funcionamento – Linha Azul (que liga Cacilhas a Arroios), Linha Amarela (que liga Corroios ao Pragal) e Linha Verde (que liga Cacilhas à Universidade, no Monte da Caparica) –, o Metro Sul do Tejo transporta mais de 16 milhões de passageiros por ano. A ligação do Metro Sul do Tejo à Costa de Caparica, que agora vai ser estudada, deverá assegurar uma conectividade rápida e estruturante entre o Campus Universidade da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e a Costa da Caparica, que se estenda num corredor que servirá a Trafaria, São João da Caparica, Quinta do Torrão, Quinta de Santo António e Costa da Caparica.

Segundo o Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana de Lisboa, o projecto da rede de metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo prevê outras ligações, sem calendarização de execução, designadamente no concelho do Seixal, entre Corroios e o Fogueteiro, e nos concelhos do Seixal e do Barreiro, entre Fogueteiro, Terminal Fluvial do Seixal, Terminal Fluvial do Barreiro e o apeadeiro da linha ferroviária no Lavradio. “Para além das fases de expansão programadas, o Anteprojecto do MST e estabelecido no PROT-AML em vigor, consagrava ainda a possibilidade de extensão deste projecto à Costa da Caparica e a ligação a Cacilhas pela Cova da Piedade.”

