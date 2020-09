Experiências pós-confinamento: longa vida ao café Tati

A célebre casa do Cais do Sodré mudou-se para a Penha de França.

Restaurantes de qualidade em zonas residenciais são um sinal de progresso. Lembro-me de, há uns anos, ir a Düsseldorf e aquilo que noutra capital seria um subúrbio residencial de fraco betão era ali um bairro maravilhoso de apartamentos com vidros triplos, parques, monumentos, galerias e restaurantes bonitos. Pensei: caramba, isto é progresso.

Esta semana voltei à Penha de França. Não encontrei progresso. Nas imediações da Praça do Chile vi os mesmos pardieiros atolados de imigrantes, com quartos a arrendar por 150€/ mês onde a maioria dos portugueses não alojaria o cão. A Morais Soares continuava a ser a rua com mais talhos de Lisboa e o mesmo corredor de gente frenética e louca: trabalhadores por turnos, estudantes sem cheta, maltosa do Alto do Pina, viciados em craque, esquizofrénicos sem medicação.

Tudo parecia na mesma, à excepção de uma esquina. Ali perto da Paiva Couceiro, eis, fervilhante e distendido, o saudoso Tati. Sem alarde, a casa que se celebrizou entre 2011 e 2018 por dar jazz e vinho ao Cais do Sodré, renascia nas traseiras da Penha de França como poiso da comunidade local de jovens adultos remediados que insiste em não trocar um T0 ruinoso em Lisboa por um T2 arranjadinho em Odivelas.

E a verdade é esta: a nova vida do Tati, apesar de periférica, pareceu-me ainda mais interessante – pelo menos, do ponto de vista culinário. Por enquanto sem programação musical (em tempos foi palco de jam sessions históricas), a cozinha está em grande forma – agora em versão petisqueira e com a mesma aposta em garrafas de pequenos produtores que não carregam nos herbicidas, nos sulfitos, na madeira e nas extracções.

À frente da sala mantém-se Ramón Ibañes, proprietário e mentor. Na cozinha fala-se castelhano com pronúncia portuguesa e domina-se o dialecto da bistronomie. A carta vai mudando e é apresentada em ardósia. Tudo comida para beber e para grandes exclamações. Arroz de couves – uouuuu! –, amarelo de curcuma, frito e prensado até ficar tostado. Tosta de curgete e cebola assada com anchovas – cum catano! –, e que bem vai com o branco Pelluda da Quinta da Pellada. Tosta de cabeça de xara com picles de rabanete – uiii! A empanada, por sua vez, vem com a massa finíssima, recheio carnudo e bem temperado – nham nham! –, cuidado que está quentinha. Nabo com creme de couve-flor e pepitas de cacau – extraterrestre! A tarte tatin – oh deus! –, de pêra e maçã, um portento, atenção aos detalhes, a base finíssima, húmida, a fruta cozinhada no ponto, tenra e crocante (sim, é possível), natas batidas com canela por cima: melhor de sempre, baptize-se de Tarte Tati.

Em síntese. O Tati não é só mais um exemplo de cozinha de pratinhos com vinhos naturais. Tudo o que faz é muito bom e ainda por cima tem o ambiente dos balcões de amigos, sem pressas e sem pressões, e tem um preço justíssimo. Saudades disto tudo. Seriam cinco estrelas, meus caros.

Düsseldorf pode esperar. Viva a Penha de França!



Rua Carrilho Videira, 20B (Penha de França). 21 814 2467. Seg, Qui e Sex 17.00-00.00, Sáb-Dom 12.00-00.00. Preço médio: 20€- 25€

