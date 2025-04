Exposição colectiva nas Carpintarias de São Lázaro exibe 51 cravos suspensos

As dezenas de cravos suspensos foram o ponto de partida para a exposição sobre a liberdade “… e o perú fugiu!”, que inaugura esta quinta-feira. Conte ainda com actividades paralelas.

Criada pelo Atelier Contencioso – composto pelas artistas Ana Velez, Joana Gomes e Maria Sassetti –, a instalação imersiva O nosso chão tem sonhos e vontades é composta por 51 cravos suspensos, o mesmo número dos anos da liberdade em Portugal, desde o 25 de Abril de 1974. E é a liberdade o tema central da exposição colectiva "… e o perú fugiu!", que nasce da obra criada pelo atelier para se expandir noutras disciplinas artísticas.

A curadoria é de Inês Valle, fundadora do The Cera Project, organização de arte contemporânea sem fins lucrativos, que para esta exposição convidou artistas nacionais e internacionais a reflectirem sobre a liberdade nas suas criações. Em particular, sobre os seus "significados, fragilidades e possibilidades", lê-se na nota de imprensa, numa "leitura expandida da liberdade, entendida não apenas como resistência à opressão, mas também como espaço poético, acto de cuidado, gesto íntimo ou horizonte partilhado".

©DR Instalação "O nosso chão tem sonhos e vontades"

Artistas oriundos de Portugal, Marrocos, Argentina, África do Sul e Moçambique, entre os quais Nuno Nunes-Ferreira, Ângela Ferreira, Marcelo Brodsky e Andrew Esiebo, que exploram o tema proposto através de diferentes linguagens, como instalação, fotografia, performance, vídeo e poesia, com propostas que abordam temas como imigração, pertença, memória, silêncio, voz ou mesmo o direito de existir. A exposição "… e o perú fugiu!" prolonga-se até ao dia 29 de Junho, com interrupção entre 14 e 18 de Maio.

De entrada gratuita, a programação inclui um leque diverso de actividades que convidam o público a ingressar em visitas com os artistas durante o horário da exposição (29 e 31 de Maio e 1 de Junho), em visitas mediadas por Daniella Figueiredo (1 a 29 de Junho às 15.00) ou num workshop criativo para famílias com o artista e poeta Rui Dias Monteiro, em datas a anunciar brevemente. O programa inclui ainda uma performance sonora participativa por Francisca Rocha Gonçalves e sessões exclusivas do espectáculo Entre o Céu e a Terra, uma criação de Mónica Calle e um projecto encomendado para a edição de 2022 da BoCA. As sessões acontecem a 22 e 23 de Maio às 17.00, 19.00 e 21.00 e a 24 e 25 de Maio às 15.00, 17.00 e 19.00, na única actividade do programa que não será gratuita. A programação ficará disponível no site das Carpintarias de São Lázaro.

Carpintarias de São Lázaro. Rua de São Lázaro, 72. Qui-Dom 12.00-18.00. (A partir de Junho Qui-Dom 14.00-20.00)

