Exposição de Tim Burton pode voltar a ser visitada no Museu da Marioneta

A exposição "Tim Burton – As Marionetas de Animação" presta homenagem aos filmes de animação do realizador norte-americano. Reabre esta terça-feira, no Museu da Marioneta, e tem entrada grátis até ao final do mês.

No Museu da Marioneta encontram-se, além de marionetas, desenhos originais, adereços, maquetas e material de pesquisa de três dos filmes do realizador – Marte Ataca! (1996), A Noiva Cadáver (2005) e Frankenweenie (2012). A exposição temporária teve de encerrar em Março devido à pandemia.

A partir de terça-feira será novamente possível conhecer os mecanismos interiores dos corpos e das cabeças das marionetas e perceber a sua complexidade. As figuras presentes na exposição foram fabricadas pelo estúdio Mackinnon & Saunders, com quem Tim Burton começou a colaborar em 1995.

O público poderá, por exemplo, ver os marcianos que compõem parte do elenco de Marte Ataca! (1996). Ou como foi o processo de construção das marionetas de A Noiva Cadáver, a partir dos desenhos originais de Tim Burton e de Carlos Grangel.

Com a reabertura do museu, serão feitas também alterações à colecção permanente. As máscaras ibero-americanas do coleccionador Francisco Capelo passarão a estar incluídas no percurso expositivo. A abertura do colecção permanente está prevista para 2 de Junho.

Por agora, o museu estará aberto de terça-feira a domingo, das 11.00 às 17.00, funcionando de acordo com as normas da Direcção-Geral de Saúde.

+ Leia a Time In desta semana

+ Leia a edição especial da Time In DIY

Share the story