Exposição mostra a icónica série de Hosoe Eikoh sobre Yukio Mishima

No dia em que se assinala o centenário do nascimento do escritor Yukio Mishima – 14 de Janeiro –, a galeria Ochre inaugura a primeira exposição em Portugal do fotógrafo Hosoe Eikoh. A exposição mostra 15 fotografias da série Ordeal By Roses (Barakei), sobre Mishima, criada por um jovem mas já muito promissor fotógrafo, aos 28 anos. Eikoh morreu em 2024, aos 91 anos, mais ainda teve conhecimento da exposição.

Yukio Mishima convidou-o para o retratar para a capa de um livro de ensaios que ia publicar. As surpreendentes fotos de Hosoe foram a causa do início de um trabalho que se estendeu entre 1961 e 1963 e foi publicado em livro sob o título Barakei. A partir da segunda edição, ganha o nome Ordeal by Roses em inglês, por sugestão de Mishima. Todas as quatro edições do livro partem de uma base comum, mas recriam o projecto inicial, tornando-se livros diferentes. Na Ochre, além das fotografias, vão estar expostos os preciosos livros originais das quatro edições do Barakei: 1.ª edição, de 1963; 2.ª edição, de 1971; 3.ª edição, de 1984; e 4.ª edição, de 2015.

Hosoe Eikoh Ordeal by Roses

Hosoe é um mestre dos mestres da fotografia, conhecido internacionalmente desde este seu trabalho, e que se destacou pela sua abordagem única, ao tornar a fotografia uma forma de arte performativa e colaborativa. Recebeu, entre outros, o Prémio de Realização de Vida da Sociedade Fotográfica do Japão (1963) e a Ordem do Sol Nascente, atribuída pelo governo japonês em 2017.

A exposição apresenta, para venda, 15 fotografias, de 20 por 24 polegadas, impressas no Japão em papel Barita com gramagem superior a 200 g, a par de uma fotografia vintage da colecção privada do próprio galerista e coleccionador, João Miguel Barros. Na video wall da Ochre vai ser exibido um filme, de 30 minutos, com um pequeno documentário do Hosoe Eikoh a falar sobre o projecto Barakei, e em que são mostradas todas as fotografias da primeira edição, mais as que foram acrescentadas à quarta edição, bem como as pinturas renascentistas utilizadas por Hosoe Eikoh na composição de algumas das fotografias do projecto Ordeal by Roses.

Hosoe Eikoh Ordeal by Roses

A exposição encerra a 8 de Fevereiro com um convite ao público para uma conversa intitulada “Hosoe e Mishima juntos na Imortalidade”, com José Bértolo, professor na Universidade Nova, Tânia Ganho, autora e tradutora da obra de Yukio Mishima em Portugal, e o próprio João Miguel Barros.

A Ochre Space é um centro independente – fundado por João Miguel Barros, advogado, coleccionador, fotógrafo e curador – dedicado à fotografia contemporânea e videoarte e que reúne galeria, livraria, biblioteca privada aberta a investigadores e editora, e tem como foco divulgar grandes mestres da fotografia contemporânea, com especial ênfase em projectos ligados à China e ao Japão.

Rua da Bica do Marquês, 31 A (Ajuda). 15 Jan até 8 Fev, Qua-Sáb 15.00-18.30. Entrada livre. Inaugura a 14 de Janeiro às 18.00

Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook