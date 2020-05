Faça-se à estrada: carros a preço de amigo para uma escapadinha

Estes tempos difíceis fizeram muitos países fechar fronteiras adiando os planos de todos os que tinham pensado fazer férias lá fora. É a oportunidade ideal para explorar o país. Há dezenas de destinos e paisagens deslumbrantes – das serras à planície, do interior à costa. E a Europcar ajuda-o a chegar a qualquer destino. Até dia 31 de Maio tem 20% de desconto na reserva de qualquer veículo. Depois pode levantar o carro – a escolha é grande e há sempre aquele que se adapta melhor ao pessoal lá de casa – entre dia 1 de Junho e dia 30 de Setembro. Mesmo a tempo de aproveitar o Verão para fazer aquela road-trip que andava a adiar. A promoção está apenas disponível na página da Europcar.

Agora que o transporte está resolvido só tem de pensar no destino. Nos mais de 92 mil quilómetros quadrados de território nacional, há tanto por descobrir que o difícil vai ser escolher. A pensar nisso, damos-lhe já uma pequena ajuda. Se o seu destino de sonho era a Escócia encontre as auras medievais cá dentro e deixe-se surpreender pela beleza do Castelo de Almourol. Caso tenha ficado a sonhar com as gôndolas de Veneza, rume a Aveiro e descubra os barcos moliceiros, as casas de cores vivas, e ainda pode acabar a lamber os dedos com uma caixa de ovos moles. Qualquer que seja a rota que escolher, o importante é fazer-se à estrada e não faltam sugestões. Vai acabar sempre surpreendido pela beleza do nosso país – ainda mais fácil de se apreciar com a ajuda da frota da Europcar.

+ Leia grátis a Time In desta semana

Share the story