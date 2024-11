Falta-lhe cultura científica? Com visitas e oficinas de escavação, este museu dá uma ajuda

Uma semana para assinalar o Dia da Cultura Científica, 24 de Novembro, o mesmo em que nasceu Rómulo de Carvalho, o professor de Física e Química fundamental para a promoção do ensino de ciência no país, mas que talvez tenha ficado mais conhecido como António Gedeão, pseudónimo escolhido para a vida de poeta.

José Frade/EGEAC Fábrica de Moagem da Manutenção Militar

Nos dias 22, 23 e 24, no entanto, as pedras de que falará o Museu de Lisboa não serão filosofais, já que o objectivo da programação é "despertar o interesse pela ciência". A "oportunidade única para visitar as reservas" do museu já não existe, uma vez que a participação nas duas visitas guiadas agendadas esgotou, mas ainda há lugares (nos dias 23, 24, 25 e 26) para conhecer a antiga Fábrica de Moagem da Manutenção Militar, onde durante mais de 100 anos se produziu farinha.

José Frade/EGEAC Oficina O Meu Primeiro Herbário

Também se poderá "aprender a escavar como um verdadeiro arqueólogo", no Teatro Romano, numa actividade para famílias planeada para o dia 24 de Novembro, e ainda explorar a biodiversidade dos jardins do Palácio Pimenta, construindo "O Meu Primeiro Herbário" durante uma tarde (24 de Novembro).

Vários locais. 22-24 Nov. (Sex-Dom) Vários horários. 3 €

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram