Falta uma semana para o Arraial Pride. Eis o cartaz

A maior celebração LGBTI+ do calendário lisboeta acontece no dia 22 de Junho, com o funk brasileiro de Deize Tigrona a estrelar o cartaz. A entrada é livre.

A maior celebração LGBTI+ da cidade está de volta e ocupa o Terreiro do Paço no sábado, dia 22 de Junho. A uma semana do evento, a ILGA (associação encarregue da organização) revelou, na última quinta-feira, o alinhamento do palco principal. A festa arranca às 16.00 – com música, mas também com as habituas bancas, em representação de entidades e projectos queer da cidade – e segue até às duas da manhã. A entrada é livre.

Vert Gum, Bejaflor e Mc Falcona são os primeiros a pisar o palco. Abrem caminho para Sapatrux, a dupla de DJs começa a tocar às 17.00. Seguem-se outros discos: DJ Caring às 19.00, Didi em modo DJ set, com ballroom a acompanhar, às 20.30, e Almada Guerra a partir das 22.30. A estrela do cartaz é Deize Tigrona, funkeira carioca, autora de sucessos como "Injeção", "Aqui Para Vocês" e "Prostituto". A sua curta passagem pelo Terreiro do Paço está marcada para as 00.10. A festa termina com um espectáculo da Casa T, à 01.00.

"Este ano voltamos a trazer uma lista de pessoas e projectos queer e activistas que nos vão fazer dançar, celebrar e resistir!", pode ler-se no site da ILGA, a propósito de mais uma edição do Arraial Pride. "Além de uma celebração das nossas identidades, da nossa liberdade e dos direitos que já conquistámos, este é também um momento de reivindicação, de ocupação, de solidariedade e de co-existência do muito e urgente que há por fazer em matéria de Direitos Humanos em Portugal e no mundo", lê-se ainda.

Paralelamente, decorre o Arraialito, programação delineada a pensar nos mais pequenos. Conte com artes performativas, jogos "não-tradicionais" e contos até às 20.00.

Este é apenas o primeiro momento de celebração das pessoas e dos direitos LGBTI+ na cidade de Lisboa. Para dia 6 de Julho está marcada a Marcha do Orgulho LGBTI+. Este ano, a concentração parte do Marquês de Pombal pelas 16.30 e desce a Avenida da Liberdade (o mesmo percurso da primeira edição da marcha, no ano 2000), e termina no Terreiro do Paço.

Terreiro do Paço. Sáb 22 Jun 16.00-02.00. Entrada livre

