Family Feud à portuguesa? Neste jogo, é como se estivesse na televisão

Se é daquelas pessoas que grita as respostas para a televisão, sempre que vê um concurso, então a experiência Buddy Battles, no Parque das Nações, é capaz de lhe interessar.

Inspirado no famoso programa de televisão Family Feud, o Buddy Battles é uma simulação de concurso interactivo. Nesta nova experiência criada pela Timeless Experiences, que já trouxe a Lisboa os escape rooms ao ar livre, duas ou mais equipas enfrentam-se numa competição de intuição, rapidez de pensamento e humor. O desafio é adivinhar as respostas mais populares de um um inquérito previamente feito a 100 pessoas. Nesta experiência única, assim como na televisão, ganha quem for mais rápido.

“Nós gostamos muito de fazer actividades de entretenimento.” diz Jéssica Bronze, co-fundadora da experiência, em conversa com a Time Out. “No fundo, queremos que as pessoas escapem um bocadinho da sua realidade do dia-a-dia.” Além de criadora, Jéssica também sobe ao palco do concurso como apresentadora, comandando o jogo ao estilo Steve Harvey (apresentador da versão original do programa), dinâmica e com sentido de humor. Faz piadas, conta histórias e prende os participantes com o à-vontade. Afinal, já tem experiência em teatro.

“Já tinha a ideia de fazer uma experiência imersiva pois gostava muito do programa, mas estava na gaveta por um tempo. Então, tivemos um pedido de team building para uma empresa. Eles queriam algo leve e que levássemos a experiência ao escritório, mas não tínhamos nada que correspondesse a essa descrição. Como já tínhamos a ideia do Buddy Battles, quisemos pô-la em prática.”

No cenário – um palco com duas mesas opostas, uma tela interactiva e luzes coloridas – faz dos jogadores o centro das atenções. O espaço recria perfeitamente um estúdio de televisão, mas, para alívio dos mais tímidos, sem câmeras. “Até quem passa pela porta e olha cá dentro comenta: ‘Ah, é um estúdio’.” A caracterização do espaço foi feita inteiramente pela equipa. “Nós fazemos tudo: a monitorização, o som, as luzes, a carpintaria. Até a criação do software do jogo em si.”

“Foi desafiante”, diz Jéssica sobre o processo de criação da experiência, a primeira do tipo em Lisboa. O jogo é dinâmico e a resposta tem sido positiva. “Mesmo as pessoas que vêm um bocadinho mais tímidas no início acabam por desabrochar ao longo do jogo. As pessoas divertem-se muito. Acho que o conceito em si é muito divertido. Há muita gargalhada e competição saudável.”

Além do formato inovador, a variedade de perguntas também chama a atenção. São duzentas perguntas na base de dados do jogo. Os tópicos são variados, desde “A que detestaria que o seu par tivesse alergia num encontro romântico?” até “Num cenário hipotético, depois de matar alguém, do que se livraria imediatamente?”. Por mais fora da caixa que sejam as perguntas, o segredo é pensar como a maioria das pessoas. Quanto mais comum for a resposta, maior o número de pontos a equipa leva.

Adaptando-se ao tipo de público, a experiência assume dois formatos diferentes: o Buddy Battles, ideal para famílias e amigos, e o Corporate Clash, voltado para eventos de team building para empresas e com perguntas relacionadas com o mundo do trabalho. Além da natureza das perguntas, muda também a dinâmica do jogo. “Nós temos reviravoltas ao longo do jogo que conseguimos pôr em prática consoante os grupos e consoante a pontuação que as equipas estão a fazer. Damos, por exemplo, a chance de uma das equipas roubar metade dos pontos da outra num desafio especial, ou de escolher quantos pontos vai valer a última ronda.”

Se o jogo é divertido para as equipas, não é diferente para a anfitriã. “Neste formato, é muito interessante ver como o ambiente descontraído faz as pessoas se abrirem. Ao ouvirmos a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas, acabamos por perceber como elas pensam, e isso nos mostra um bocadinho sobre a mente humana. O resto da equipa também se surpreende, e às vezes os mais tímidos trazem as respostas mais fora da caixa.”

Rua do Mar Vermelho, 2C (Oriente). Dom-Qui 10.00-22.00, Sex-Sáb 10.00-23.30. A partir de 16,99€ por pessoa

