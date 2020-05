Fazer cerâmica em casa? A FICA Oficina bate-lhe à porta com caixas DIY

A oficina criativa FICA continua a chegar aos velhos e novos alunos com kits de cerâmica (e em breve serigrafia) para fazer em casa.

Serigrafia, marcenaria, cerâmica, gravura – há uma série de técnicas que se julgavam caídas em desgraça, mas têm quem as mantenha à tona. A FICA, o ginásio de ofícios na Lx Factory, é exemplo disso. Agora de portas fechadas, deram outro rumo à loja online e criaram kits que lhe vão bater à porta para poder criar um projecto de cerâmica em casa.

Com mais de 80% da sua actividade a ser exercida presencialmente nas oficinas, a FICA ficou pendurada quando a pandemia os apanhou na curva. O mais óbvio seria avançarem com workshops online, mas André Figueiredo, um dos fundadores, explica que “já havia muita oferta de qualidade e a consolidação da FICA é presencial, pelo que não era viável fazer um planeamento online sob pressão”.

Não riscaram, no entanto, o online da estratégia. O site foi actualizado e a loja online, que estava esquecida “algures nos confins da Internet”, renasceu das cinzas e a disponibilizar muitas das peças e ferramentas que vendiam na oficina.

“A loja online não era suficiente, nem para fazer dinheiro, nem para manter os nossos alunos e futuros alunos ocupados. Foi aí que pensámos em adaptar os workshops de cerâmica e serigrafia a kits que pudessem chegar a casa das pessoas”, explica André.

O kit de cerâmica (41€) já está disponível e é exclusivo para entregas em Lisboa ou levantamento na oficina, até porque são 5kg de pasta faiança que se juntam a um garrote, dois teques, um rolo de madeira, réguas em madeira, uma base de apoio, lona em tecido e ainda oferece a 1ª cozedura. Isto sempre acompanhado de um manual de instruções para seguir passo-a-passo.

“Os kits também são uma forma de fomentar o futuro da formação. As pessoas gostam, querem repetir e ter uma aula presencial, temos tido esse feedback e é óptimo”, explica André.

Muito em breve será disponibilizado o kit de serigrafia no site que, tal como o de cerâmica, tem tudo o que precisa para se armar em artista em casa. “Tivemos que adaptar o kit ao que as pessoas têm em casa – foi quase uma nostalgia porque antes de abrirmos a FICA fazíamos assim em casa, tipo lavar as telas na banheira”, diz André. “Tentamos sempre que passe o máximo de coisas pelas nossas mãos para diminuirmos o recurso a fornecedores externos”.

André conta que para reduzirem a pegada ecológica tentam construir o material na própria oficina – como é o caso da tela de serigrafia – e quando é necessário recorrer a fornecedores dão preferência aos portugueses.

Como estão inseridos dentro do complexo da Lx Factory, semelhante e com as mesmas regras que um centro comercial, só poderão reabrir a partir de dia 1 de Junho. Até lá, preparam a reabertura com um novo layout do espaço que cumpra as distâncias de segurança recomendadas entre as mesas de trabalho. Não haverá partilha de material – e quando acontecer será desinfectado na hora –, e a máscara será obrigatória para todos os que estiverem dentro das oficinas.

Ficam prometidas, no entanto, mais novidades com selo próprio e produzidas de raiz para continuar a alimentar a loja online que vende ferramentas, serigrafias de residentes da oficina, mobílias em madeira e até teares construídos por lá. Além disso, mantêm a funcionar um serviço especial de fornadas que inclui tranporte, cozedura e vidrado para quem já é mestre na cerâmica.

