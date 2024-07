Feira da Luz arranca a 31 de Agosto. Encerramento será com os GNR

Está a chegar aquela altura do ano em que que o Largo da Luz, em Carnide, se enche de bancas de loiças, alumínios, itens de moda de gosto duvidoso e de gente, muita gente. A Feira da Luz arranca a 31 de Agosto (Sáb), dia em que recebe o concerto de Camané, marcado para a 21.30.

Os comes e bebes são habitualmente atracções inquestionáveis – das bifanas à sardinha assada, sem esquecer as farturas e umas quantas modernices. Conte ainda com um mercado de artesanato e manifestações culturais várias, incluindo ranchos folclóricos, capoeira, danças escocesas, baile latino e cante alentejano, a mostrar que uma festa centenária pode ser muitas coisas.

Mas as grandes atracções são os concertos que acontecem no palco principal. Depois com espectáculo de abertura, outros virão para sublinhar o espírito altamente eclético destas festividades que marcam o final do Verão – Rebeca, no dia 6 de Setembro (Sex), Virgul (dos Da Weasel), a 7 de Setembro (Sáb), um último cheirinho a arraial popular com a banda Carapaus, Azeite & Alho, no dia 13 de Setembro (Sex), Tributo a Xutos & Pontapés na noite seguinte, sempre às 21.30.

O cantor popular português Augusto Canário actua a 20 de Setembro (Sex). No dia seguinte, sobem ao palco os Bandidos do Cante. No último fim-de-semana, esperam-se três concertos – Soraia Tavares, a 27 de Setembro, Ana Malhoa, no sábado seguinte, e GNR, a fecharem a edição deste ano da Feira da Luz, no domingo, dia 29 de Setembro. Se não é um encerramento glorioso – sobretudo por conta do combo dos dois últimos dias – não sabemos o que será.

Largo da Luz (Carnide). 31 Ago-29 Set. Entrada livre

