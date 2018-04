Feira de Arte e Antiguidades ocupa a Cordoaria Nacional a partir de sábado

Nem tudo nas feiras é pechincha. A Cordoaria Nacional recebe a partir deste sábado, 14, e até dia 22 de Abril a Feira de Arte e Antiguidades.

Promovida pela Associação Portuguesa de Antiquários em parceria com o Museu Nacional de Arte Antiga, o atestado é de boa saúde, não estivesse esta feira já na sua 23.ª edição. Desta vez, traz ao público 25 expositores, 21 nacionais e 4 internacionais, entre antiquários e galeristas, como a Galeria Bessa Pereira, Ricardo Hogan Antiguidades, Galeria Theotokopoulos, Galeria Phillipe Mendes ou AR-PAB/Álvaro Roquette - Pedro Aguiar-Branco.

O bilhete diário dá acesso à exposição, a uma demonstração dos serviços de conservação e restauro da Fundação Ricardo Espírito Santo e às provas de vinho diárias, orientadas por enólogos, de segunda a sábado, entre as 18.30 e as 19.30 e aos domingos entre as 17.30 e as 18.30.

Cordoaria Nacional. Avenida da Índia. De 14 a 22 de Abril - Seg-Sáb 16.00-23.00 e Dom 12.00-20.00. 12€ (bilhete diário).

