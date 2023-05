Feira de Cacilhas anima zona ribeirinha com tasquinhas e insufláveis

A Feira de Cacilhas arranca já esta quinta-feira, 18 de Maio, e promete animar a zona ribeirinha até domingo, dia 21. Além de um mercado, com dezenas de marcas criativas de artesanato, e de tasquinhas para comer e beber, o programa do evento inclui animação musical e insufláveis. A entrada é livre.

Organizada pela União de Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, a feira decorre entre as 11.00 e as 23.00, de quinta-feira a sábado, e entre as 11.00 e as 22.00, no domingo. Haverá artesanato, tasquinhas e insufláveis.

Na quinta-feira, a música será assegurada por Ricardo Silva, a partir das 21.00. Já na sexta-feira, é a vez de Hélder Costa, a partir das 21.30. Segue-se, no sábado, a actuação do Almada Fitness Center, às 18.30, e do Baile Fio, Vítor Ginga e Beto, a partir das 21.30. Por último, mas não menos importante, o domingo será animado pela Escola de Dança Impacto, a partir das 16.00.

Largo de Cacilhas. 18-21 Mai, Qui-Sáb 11.00-23.00, Dom 11.00-22.00. Entrada livre

