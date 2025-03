A primeira edição de 2025 da Feira de Vinil de Lisboa vai acontecer entre 28 e 30 de Março, no Mercado de Santa Clara.

As portas são abertas na sexta-feira, das 14.00 às 20.00, e a feira prolonga-se no sábado entre as 9.00 e as 20.00, e encerra no domingo, com horário das 10.00 às 18.00. Como habitualmente, estão garantidas dezenas de bancas de vendedores nacionais e internacionais.

Este ano, a feira conta com a presença de vendedores como António Manza, Equilibrium Music, Regresso ao Passado, Pantero Records, Carbono Amadora, Groovie Records, La Bomba (Espanha) e Capitão Gancho, entre muitos outros.

Depois desta edição, estão já marcadas as datas para os próximos eventos, que vão acontecer de 30 de Maio a 1 de Junho, de 5 a 7 de Setembro e de 5 a 7 de Dezembro.

A feira, que teve início em 2018, acontece em simultâneo com a Feira da Ladra e é de entrada gratuita.

