Feira do Livro de Lisboa vai mesmo acontecer e começa a 27 de Agosto

A 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa acontece no Parque Eduardo VII entre 27 de Agosto e 13 de Setembro.

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) confirmou a 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa para o final de Agosto, depois de ter sido adiada devido à situação de pandemia criada pelo novo coronavírus – inicialmente, o evento estava marcado para o período entre 28 de Maio e 14 de Junho.

“Apesar da situação atípica que se vive, a organização da Feira do Livro de Lisboa irá colocar em marcha todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos participantes e visitantes”, afirmou a APEL, citada pela agência Lusa.

A decisão foi tomada em coordenação com a Câmara Municipal de Lisboa e a organização fará de tudo para a feira decorrer com a “normalidade possível”.

O site oficial da Feira do Livro já voltou ao activo e pede a editores e livreiros que reactivem as suas candidaturas, uma vez que no anúncio da suspensão da feira foi-lhes devolvido o montante total da inscrição. As candidaturas para a área de restauração serão abertas posteriormente.

