Feira do Livro. Horário revisto, maior oferta e mais zonas de estar e de sombra

A edição do ano passado foi a última a decorrer entre Agosto e Setembro. Em 2023, a Feira do Livro retoma as datas pré-pandemia e realiza-se entre 25 de Maio e 11 de Junho, no Parque Eduardo VII. O layout apresentado será o que já conhecemos – com expositores construídos com recurso a materiais sustentáveis, num formato modular –, mas o horário foi revisto – já não há festa até à meia-noite às sextas e sábados, com o evento a encerrar mais cedo, o mais tardar às 23.00 – e a organização assegura terem sido feitas melhorias funcionais no espaço. Ao todo, estão confirmadas 981 marcas editoriais, representadas por 139 participantes, distribuídos por 430 pavilhões e um renovado Espaço dos Pequenos Editores.

“É fundamental que cada visitante que passe pela Feira do Livro sinta que foi recebido da melhor forma possível e que fique com vontade de regressar. Felizmente, observamos que há cada vez mais pessoas a passar mais tempo no recinto e, de facto, a repetir a visita, comprovando que os investimentos que temos vindo a fazer nesse sentido estão a dar frutos”, afirma o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, Pedro Sobral. “Este ano, voltamos ao período habitual da feira, que achamos que é, para todos os editores e livreiros, mas também para os leitores, o melhor momento para celebrar o livro e a leitura, naquela que já é, na nossa humilde opinião, a grande festa do livro e da escrita em português.”

Apesar do aumento de inscrições por parte de editores e livreiros, não foi possível fazer crescer o recinto, uma vez que o Parque Eduardo VII será um dos locais com eventos no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Neste sentido, mantém-se o mesmo número de expositores do ano anterior. Contam-se, contudo, várias alterações. Além da actualização do famoso passadiço, que terá mais zonas de estar e de sombra, estão previstos novos conceitos de restauração e foram reposicionados alguns equipamentos de apoio, com revisão dos acessos aos pavilhões e reforço das instalações sanitárias. Vai haver ainda novos serviços da Câmara Municipal de Lisboa representados, como a Casa dos Animais de Lisboa, que participa pela primeira vez.

Com parcerias renovadas, a programação cultural continuará – como seria de esperar – a ser um dos pontos altos do evento. Este ano, poderá contar, por exemplo, com a presença de vários autores internacionais, como S. J. Bennett (autora da série de mistério As Investigações de Sua Majestade, publicada em Portugal pela Saída de Emergência), ou a estreante Evanna Lynch, mundialmente conhecida pelo seu papel como Luna Lovegood nos filmes Harry Potter, que estará presente na feira a 27 de Maio, para o lançamento da edição portuguesa do seu livro de memórias, O Oposto da Caça às Borboletas, editado pela Casa das Letras.

A agenda completa ainda não foi anunciada, mas deverá ficar disponível em breve no site da feira, assim como informações relativas à popular Hora H, um dos momentos mais esperados, que permite aos consumidores adquirir livros a preços mais reduzidos do que o original, de segunda a sexta-feira.

No ano passado, passaram 772 mil pessoas pelo Parque Eduardo VII. “É importante destacar a visibilidade internacional, nomeadamente na Europa, que esta feira já tem. É das pouquíssimas [feiras do livro] ao ar livre e das pouquíssimas, senão a única, que – além de ser ao ar livre – se destina aos leitores e aos escritores, e é por isso que há quem queira saber como é que, num país com índices de leitor tão baixos, se consegue montar um evento com esta estrutura, que é de facto muito complexa. É por isso que este conceito é vencedor, capaz de fazer aquilo que é realmente fundamental, que é trazer mais pessoas para o universo do livro e da leitura”, concluiu Sobral.

Parque Eduardo VII. 25 Mai-11 Jun, Seg-Qui 12.30-22.00, Sex e feriados 12.30-23.00, Sáb 11.00-23.00, Dom 11.00-22.00. Entrada livre

