Feira do Mocho lança mercado online dedicado ao Dia dos Namorados

Numa altura em que as feiras e mercados voltaram a ter de ficar com as bancas em casa, a Feira do Mocho decidiu apostar forte novamente na montra online para acolher marcas de artesãos e artistas portugueses e promover a compra dos seus trabalhos criativos. A partir desta segunda, dia 1, até 14 de Fevereiro há um mercado online inteiramente dedicado ao Dia dos Namorados.

Não é a primeira vez que se mudam de armas e bagagens para o online, deixando o mercado físico para outras alturas. Para celebrar a data mais melosa do calendário, a Feira do Mocho decidiu reunir os seus artesãos habituais e mais uma série de novas entradas para uma feira digital dedicada à efeméride amorosa. Assim, os casais podem encomendar e fazer chegar um presente à cara metade sem terem de sair de casa, basta aceder ao separador “Amor” do site para encontrar as escolhas da organização.

Por lá pode encontrar ideias originais e artesanais como os porta-shaves coração da Back to Basics, colares e brincos em origami da Origa.me, balde para o gelo da MyCorkDesign, vasos da EM Botique para colocar os cactos de crochet criativo da Kactullya, ou até obras originais da pintora Paula Costa. E para quem gosta de miminhos personalizados há ainda ilustrações personalizáveis onde é possível gravar nomes da Design Bon Bon, carteiras e capas da Sango ou as peças de madeira únicas da Madeira com Histórias.

Para quem tem um negócio é ainda possível aderir a esta edição especial da Feira do Mocho enviando a sua inscrição – sujeita a aprovação – para o email info.ninhodomocho@gmail.com com descrição do projecto, três fotos de produto e o site e respectivas redes sociais da marca.

