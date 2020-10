Feira do Mocho leva edição especial de Outono ao Mercado de Santa Clara

Além da presença assídua da Feira da Ladra, o Mercado de Santa Clara recebe mais uma edição da Feira do Mocho. O mercado acontece a 24 de Outubro e será uma edição especial de Outono.

A Feira do Mocho sempre quis ser uma montra para criadores nacionais – e também internacionais quando é o caso – para que tenham, temporariamente, um ponto de venda físico de forma a divulgar a sua marca.

Entre as 09.00 e as 18.30, o mercado enche-se assim de banquinhas, todas às devidas distâncias. Trincar Uvas, Sabonetes e Companhia, Origa.me, Mimos da Regina, Kacttulya, Carucci, Espécie De Arte, Casa D'Amendoeira ou Maria Pequena são apenas algumas das marcas que vão estar presentes no mercado, que vão sendo anunciadas no evento de Facebook.

Tal como nas edições anteriores mantém-se obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos em cada banca.

Até ao final do ano, a Feira do Mocho tem já um calendário planeado de eventos alternando-se entre Almada e Lisboa. A 7 de Novembro o mercado volta ao Jardim Cova da Piedade e terá outra edição a 5 de Dezembro. Nos dias 14 e 15 de Novembro, a Feira do Mocho regressa ao Mercado de Santa Clara.

A organização está também à procura de novas marcas criativas para integrar os mercados – basta enviar um email (info.feiradomocho@gmail.com) com a descrição do projecto e algumas fotos dos trabalhos desenvolvidos para submeter a proposta para aprovação.

Além do mercado físico, a Feira do Mocho tem ainda uma montra online, o Ninho do Mocho, que é uma espécie de mercado digital onde pode encontrar várias marcas portuguesas e os respectivos contactos para compras.

Campo de Santa Clara - Mercado de Santa Clara. 24 de Outubro 09.00-18.30. Entrada livre.

+ Vender roupa usada na nova plataforma ECOA ajuda a dar-lhe uma nova vida