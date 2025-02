Feira do Vinil volta a Benfica em Março

No fim-de-semana de 1 e 2 de Março, nos jardins do Palácio Baldaya, vira o disco e toca o mesmo. Além das bancas vinil, há DJ sets e concertos. A entrada é gratuita.

Será um fim-de-semana, o primeiro de Março, para descobrir discos, cassetes, CDs e VHS, podendo dar um olho nas peças que faltam para pôr a funcionar os equipamentos deixados pelos pais ou os avós. Na terceira edição da Feira Nacional do Vinil de Benfica, agendada para os dias 1 e 2, entre as 10.00 e 20.00, o Palácio Baldaya vai receber um número recorde de expositores, um line-up de DJs e coleccionadores que investem nos tempos em que a música saía de fitas.

Palácio Baldaya

A organização do evento, que conta com curadoria de Alexandre Barbosa, proprietário da loja Sound Club Store em Lisboa, e com o apoio da Junta de Freguesia de Benfica, decidiu que a feira será trimestral, tal como foi anunciado em Novembro e "em resultado de um notável crescimento e adesão do público", segundo um comunicado de imprensa.

Este epicentro de cultura musical vai ser proporcionado por 33 lojas e expositores participantes, 12 DJs de diferentes géneros musicais confirmados e, ainda, um live act de Cowboy KaraRock, que se apresentará ao vivo, entre as 17.00 e as 18.00 em ambos os dias.

Jardins do Palácio Baldaya (Benfica). 1 e 2 Mar (Sáb-Dom). Entrada Livre