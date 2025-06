Feira Internacional do Artesanato começa a 28 de Junho. Costa do Marfim é o país convidado

De 28 de Junho a 6 de Julho, a FIL (Parque das Nações) transforma-se num palco multicultural do artesanato. Trata-se da Feira Internacional do Artesanato (FIA), que regressa a Lisboa para a sua 37.ª edição. São mais de 500 expositores a apresentar culturas e tradições de 36 países do globo.

Entre os países presentes nesta edição, o destaque vai para a Costa do Marfim, convidado de honra de 2025. Com as suas peças de madeira e tecidos coloridos, este país africano traz a Lisboa estas e outras demonstrações de sua vasta riqueza cultural, como a música, a dança e as máscaras tradicionais.

Em destaque na programação está também a iniciativa Design for Craft, uma plataforma dedicada ao design como via de sustentabilidade para o artesanato. Também há uma área dedicada aos Novos Talentos, que quer dar visibilidade aos jovens artesãos e designers e promover o espírito empreendedor.

Além da exposição, existirá uma área dedicada à gastronomia, onde o público poderá saborear pratos portugueses e internacionais em tascas e restaurantes, além de um cartaz musical diário. Os bilhetes estão à venda pelo site da FIA e custam de 6€ para os dias de semana e 8€ para sábado e domingo, com entrada livre para crianças até aos 10 anos.

Parque das Nações (Oriente). 28 Jun-6 Jul. Seg-Qui e Dom 15.00-23.00, Sex-Sáb 15.00-00.00. 6€-8€ (entrada livre até aos 10 anos)

