Fender oferece aulas gratuitas para aprender a tocar guitarra

A pensar nos que gostavam de aprender a tocar algum instrumento durante a quarentena, a Fender está a oferecer três meses de aulas de guitarra, baixo ou ukelele. Assim, pode aprender de forma gratuita e em sua casa.

O anúncio foi feito no Twitter da empresa, que destaca a vontade de fazer a sua parte e deixar também a música fazer a sua: conectar as pessoas. Para aceder às aulas, basta fazer login com o seu email ou página de Facebook na plataforma Fender Play. Não perca tempo, pois as sessões estão limitadas aos primeiros 100 mil inscritos.

Uma vez registado, aparece uma opção para escolher o instrumento que quer aprender a tocar: guitarra acústica, eléctrica, baixo ou ukelele. A recomendação é para treinar pelo menos três vezes por semana, durante cerca de sete minutos. Mas, sejamos sinceros, com tanto tempo livre nesta altura, quem é que vai ficar só pelos sete minutos?

Importa também referir que não é imposto nenhum ritmo de aprendizagem, cada um faz a gestão das aulas. Se já souber uns acordes, pode sempre avançar. Se preferir, pode aprender só uma música. No entanto, quem não quer dar uma de Eric Clapton ou Slash dos Guns N' Roses?

