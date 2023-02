Fernando Alvim e Luana do Bem apresentam os Monstros do Ano de 2022

Os prémios Monstros do Ano, uma produção da Cego Surdo e Mudo, estão de regresso. São 12 categorias e mais de 100 nomeações — o objectivo é revelar o que de mais significativo e até inusitado terá acontecido em 2022. A cerimónia para anunciar os vencedores, para a qual poderá comprar bilhete, está marcada para o próximo domingo, 19 de Fevereiro, às 17.00, no Cinema São Jorge. A apresentar estarão Fernando Alvim e Luana do Bem.

“Desde que criámos os Monstros que não houve um ano fraco, mas este, por causa dos últimos acontecimentos, vai ser mesmo forte”, garante o radialista, apresentador e DJ Fernando Alvim, o ideólogo desta iniciativa.

As 12 categorias ainda não foram publicamente anunciadas (costumam mudar de ano para ano), mas sabemos que irá reconhecer-se “A Música do Ano”, “O Duelo do Ano”, “A Frase do Ano”, “O Momento do Ano” e, claro, “O Monstro do Ano”. Cristina Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa, Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, José Milhazes, Kátia e Elma Aveiro são apenas alguns dos nomeados.

Entre os antigos vencedores, encontra-se, por exemplo, Francisco Moita Flores, que estava num directo da CMTV para apresentar um livro quando aconteceu um evento trágico no aeródromo de Tires. “A pivô aproveitou que ele estava lá para o pôr a comentar o incidente, e ele disse ‘Antes de tudo, venho apresentar o meu romance histórico’”, conta Fernando Alvim, entre risos.

O evento, que inclui a entrega de prémios e actuações ao vivo, tem duração prevista de 120 minutos. O bilhete custa 10€.

Cinema São Jorge. Dom 19. 17.00. 10€

