Festa de aniversário do Clube 33 começa na loja e acaba no Incógnito

O Clube 33 faz anos e festeja em grande este sábado, 10 de Maio. Fundada em 2022, a loja de discos da Rua Poiares de São Bento é conhecida pela sua curadoria ecléctica – apesar do foco no rock, a oferta abrange também muitos outros géneros musicais. Agora prepara-se para comemorar o seu terceiro aniversário, com uma programação especial que vai durar todo o dia e seguir noite adentro.

A loja abre às 11.00, oferecendo 10% de desconto em todos os discos. Às 15.00, começa a festa com DJ Glitz, que já tocou em clubes emblemáticos de Berlim, como o Ritter Butzke e o Sisyphos, e cujo som, que vem desenvolvendo desde 2000 e que começou por ir do indie para o electro-synth pop e o house, passa hoje em dia pelo deep house, o italo disco, o techno e a EBM.

Às 18.30, o cantor e compositor brasileiro Bruno Capinan entra em cena com um showcase intimista. O artista promete uma viagem sonora que misture ritmos brasileiros e globais. Nascido no Brasil e radicado em Toronto, Canadá, Capinan é reconhecido por grandes publicações como o britânico The Guardian ou o francês Libération como uma das principais vozes queer da música contemporânea brasileira. A apresentação no Clube 33 é parte de uma série de concertos em Portugal para o lançamento do seu novo álbum, Ato 1.

A festa faz uma pausa às 19.00 e regressa ao Incógnito, mesmo ao lado, pelas 23.00, retomando as celebrações com DJ sets de Benjamin, Rai e Lex, pseudónimo de Alexandre Travessas, o sócio-gerente do Clube 33. O valor da entrada é 10€, consumíveis.

"O Clube 33 é mais do que uma loja de discos; é um espaço criado para quem gosta de música e vinil”, diz Alexandre Travessas no comunicado de imprensa. “A ideia surgiu durante a pandemia, quando estávamos sem trabalho, e decidimos recuperar um sonho antigo de abrir uma loja de discos. Três anos depois, é com muito orgulho e satisfação que continuamos a partilhar o nosso conhecimento musical com todos aqueles que apreciam ouvir e sentir música de uma forma diferente. No dia 10 de Maio, não celebramos só o nosso terceiro aniversário, mas também a música e o vinil."

Rua Poiais de São Bento 33. 10 Mai (Sáb) 11.00-19.00. Entrada livre; Incógnito. 10 Maio (Sáb) 23.00. 10€

