Festa do Cinema anima o Outono com sessões mais baratas em todo o país

Todas as sessões de todos os filmes actualmente em exibição vão estar com preços mais simpáticos nos dias 21, 22 e 23 de Outubro, ou seja, de segunda a quarta-feira dessa semana.

Mas antes de se começar a imaginar já com uns óculos 3D por uns tostões, a iniciativa só está a valer para as sessões 2D, que terão um preço fixo de 3,5€ por pessoa, não abrangendo as taxas suplementares cobradas nos Cinemas Luxe, lugares VIP e sessões de filmes exibidos em 3D, IMAX, 4DX, Screen X, Isense, D-Box e eventos especiais.

Organizada desde 2017 pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC), a Festa do Cinema conta com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP), da Associação para a Gestão Colectiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE) e da Inspecção-geral das Actividades Culturais (IGAC).

