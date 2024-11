Festa do Livro regressa ao Museu do Oriente com programação gratuita

De 26 de Novembro a 15 de Dezembro, o Museu do Oriente acolhe a XVII Feira do Livro, que este ano apresenta uma seleção de centenas de títulos a preços especiais. Da ficção histórica ao ensaio, passando pela literatura e os catálogos de exposição, o evento dedicado à literatura irá incluir ainda um painel de tertúlias, bem como lançamentos, demonstrações de sumô e visitas orientadas às exposições da Fundação.

Em destaque nesta edição está a visita especial à colecção Camilo Pessanha, integrada na exposição permanente “Presença Portuguesa na Ásia”, e que irá decorrer na sexta-feira, 29 de Novembro. Nos dias 8 e 14 de Dezembro, as artes marciais estarão em evidência com demonstrações da arte marcial sumô, levadas a cabo por elementos da Federação Portuguesa de Sumô. Ainda nesses dias, a exposição “Japão: Festas e Rituais” explora a importância do desporto na sociedade japonesa. A 13 de Dezembro, as atenções viram-se para exposição “O Teatro Kabuki e a Estampa Japonesa”, sobre “a história e a estética únicas do Kabuki e a beleza e a técnica das estampas japonesas”.

As apresentações dos livros O Rei das Sete Raposas, de Anabela Leal de Barros e Manuel Gomes de Araújo (30 Nov), e A Índia nos Jardins Portugueses, de Cristina Castel-Branco (13 Dez), bem como do audiolivro O Sétimo Sol, de Vasco Negreiros e Beatriz Bagulho (7 Dez), são outros destaques do programa, que inclui também uma tertúlia – Amor em Tempos de Cólera, 1 de Dezembro – e uma conferência – Do Japão para o Alentejo: a embaixada Tenshō de 1584, 15 de Dezembro.

Com mais de 70 editoras representadas, a XVII Festa do Livro decorre de terça-feira a domingo, das 10.00 às 18.00, e às sextas-feiras, até às 20.00. A entrada é livre (mas sujeita à lotação do espaço).

Museu do Oriente. 26 Nov-15 Dez, Ter-Qui e Sáb-Dom 10.00-19.00 e Sex 10.00-20.00. Entrada livre

