Festas Populares ocupam Torre da Marinha com dois palcos e muita animação

As festas populares de Arrentela estão de volta às ruas e avenidas da Torre da Marinha. O cartaz conta com Tocá Rufar, Rosinha e David Antunes & The Midnight Band.

As Festas Populares de Arrentela estão a chegar ao Seixal. A iniciativa decorre durante cinco dias, de 13 a 17 de Julho, nas ruas e avenidas da Torre da Marinha, que terá direito a dois palcos e muita animação ao ar livre.

“Estas festas tão tradicionais de Arrentela e Torre da Marinha são um espaço por excelência da cultura popular”, diz Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, que destaca o arranque do programa, na quarta-feira, 13 de Julho, pelas 21.00, com a Orquestra de Percussão Tocá Rufar. Segue-se a popular Rosinha, a partir das 22.00.

No dia seguinte, 14 de Julho, a festa começa às 21.30, com a actuação de vários grupos corais de associações e colectividades do concelho. Já pelas 22.00, realiza-se o espectáculo I’m a Rock Star, pela Escola Básica Carlos Ribeiro, de Pinhal de Frades.

Na sexta-feira, dia 15, é a vez da Banda Filarmónica da Sociedade Filarmónica União Arrentelense, às 21.45; e do baile popular com o Trio PJ, a partir das 22.00.

No fim-de-semana, o cartaz inclui ainda um baile popular com Vítor Ginja e Zé Maria (Sáb 16, 22.00); Os Banza (Sáb 16, 22.15); animação de rua com Karma Drums (Dom 17, 21.00); mais grupos corais (Dom 17, 21.30); e David Antunes & The Midnight Band, com Vanessa Silva (Dom 17, 22.00).

Torre da Marinha, Arrentela (Seixal). 13-17 Jul. Entrada livre

