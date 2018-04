Festivais, concertos e teatro: esta sexta-feira é dia de preços mais baixos

As promotoras de concertos, festivais de música e outros espectáculos de vários géneros uniram-se num protesto pela descida do IVA no preço dos bilhetes. Para mostrarem o impacto que essa descida terá, decidiram baixar o preço das entradas para os seus eventos. Mas só nesta sexta-feira. É uma oportunidade para comprar bilhetes mais baratos para eventos como o NOS Alive ou o Rock in Rio.

A cultura continua na ordem do dia. No início desta semana a Associação Portuguesa de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) lançou uma petição pública onde defende a descida do IVA sobre espectáculos ao vivo de 13% para 6%. A APEFE foi constituída em 2017 e aglomera algumas das principais promotoras nacionais, entre elas a Everything is New, a Música no Coração e a Sons em Trânsito.

Esta é, na verdade, uma luta antiga. Há muito tempo que estas promotoras lutam por ter o IVA a 6%. Com esta acção, pretendem mostrar a todos qual seria o preço dos seus espectáculos se a taxa fosse de 6%. Festivais como o NOS Alive, o Rock in Rio, o Nos Primavera Sound, o Vodafone Paredes de Coura ou o Marés Vivas terão assim preços mais baixos nas próximas 24 horas.

É coisa bonita e, além disso, útil. Se ainda estava a fazer contas, se calhar talvez seja de esquecer isso e aproveitar a promoção. O objectivo é óbvio: esclarecer que se o IVA fosse outro, o preço dos bilhetes também seria.

