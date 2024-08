Festival BEERiceira volta a dar de beber à Ericeira em Setembro

Pelo segundo ano consecutivo, o BEERiceira – Craft Beer Fest vai levar cervejeiras de todo o país ao Parque de Santa Marta, na Ericeira, entre sexta-feira, 6 de Setembro, e domingo, 8. Vai haver 70 cervejas diferentes para beber naquele que é, segundo a organização e actualmente, “o maior festival de cerveja artesanal do distrito”.

Entre as marcas representadas, todas portuguesas, estão a AMO, Bah!, Barona, Botão, Canil, Dois Corvos, Fermentage, Letra, Mean Sardine, Musa, Rafeira, Rima, Sovina, 5 e Meio, 8.ª Colina e 12 Marias. Algumas destas cervejas só se encontram nos pequenos pubs e restaurantes que as produzem, enquanto outras estão à venda em todo o lado, de bares e lojas especializadas às grandes redes de supermercados.

Uma das novidades desta edição são os workshops e as provas guiadas pelo sommelier David Santos. A primeira centra-se na “Escola de cerveja belga”, a partir das 16.30 de sábado, 7; enquanto a segunda, às 18.00 do mesmo dia, acompanha as cervejas “IPA de 1829 a 2024”. Custam 15€. O domingo, 8, começa com a prova de cervejas gueuze “A cave do cervejeiro”, às 14.30, por 35€; e termina com uma introdução às “Cervejas artesanais sem álcool”, a partir das 18.00, por mais 15€.

Além disso, volta a haver animação musical e street food, para fazer a chamada caminha para o álcool nos estômagos dos beberrões. Há ainda um espaço dedicado aos mais novos e minigolfe. A entrada no recinto é livre, no entanto vai ter de gastar 4€ num copo antes de começar a beber. A partir daí, paga apenas o que consumir.

Parque de Santa Marta (Ericeira). 6-8 Set. Sex 18.00-00.00, Sáb 13.00-00.00, Dom 13.00-22.00. Entrada livre