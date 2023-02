Festival com cartaz monstro traz a Lisboa cinema de animação japonês

A próxima edição do festival Monstra, dedicada ao cinema de animação, homenageia o Japão. Centenário da animação portuguesa também está em destaque, com ‘Ice Merchants’ em competição.

De 15 a 26 de Março, o Japão chega a Lisboa com muita animação. A Monstra está de volta e anuncia o programa da sua 22.ª edição, dedicada ao cinema de animação japonês, um dos mais conceituados do mundo. O programa inclui um total de 423 filmes, em representação de 50 países, entre eles oito estreias mundiais e 17 internacionais, distribuídos por retrospectivas, sessões especiais e seis competições. Como sempre, não faltarão exposições, workshops e masterclasses por nomes conhecidos da indústria cinematográfica da animação. A programação foi apresentada esta quinta-feira no Cinema São Jorge, a sala principal da Monstra, que também bate à porta de outros espaços da cidade de Lisboa.

Os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar à costa do Japão, e é à boleia dos 480 anos de relações entre os dois países que a Monstra faz uma homenagem à “riqueza, emoção, fantasia e poesia da animação japonesa”, diz o director artístico do festival, Fernando Galrito. Alguns dos destaques do cinema nipónico a exibir em Lisboa passam por realizadores como Masaaki Yuasa, que aqui faz a antestreia em Portugal de Inu-Oh, uma ópera rock animada em que uma dançarina amaldiçoada e um músico surpreendem a sociedade com espectáculos electrizantes; Atsushi Wada; Osamu Tezuka; Eiichi Yamamoto; Noburô Ôfuji; ou a dupla Renzo e Sayoko Kinoshita. O Studio Ghibli também marcará presença, representado por sete filmes, entre os quais Ponyo à Beira-Mar, Porco Rosso, The Tale of the Princess Kaguya ou The Red Turtle, a primeira co-produção do estúdio de animação com a Europa, realizada pelo holandês Michaël Dudok de Wit, que virá ao festival para uma masterclass, no Cinema São Jorge, sobre o processo criativo do filme.

Esta edição acontece no ano em que se assinala o centenário da animação portuguesa, já que foi há 100 anos que o ilustrador Joaquim Guerreiro criou o primeiro filme animado português, chamado O Pesadelo do António Maria. A efeméride marcará os 12 dias da Monstra, cujo programa terá a maior representação nacional de sempre na sua história, e será feito em parceria com a Cinemateca Portuguesa, que irá exibir filmes em estreia mundial e partilhar conversas através da MONSTRA Summit. Nas palavras de Fernando Galrito esta é “uma MONSTRA que comemora centenários, mas que mantém o olhar e uma programação vanguardista, qual manifesto de imagens em movimento, de pensamentos e de arte”.

©DR Ice Merchants, de João Gonzalez

Este ano é também marcado pela primeira nomeação de um filme português aos Óscares e precisamente um filme de animação. Ice Merchants, de João Gonzalez, será um dos filmes nacionais em exibição e entra em várias competições deste festival, como a Competição de Curtas Metragens, onde também se destaca outro candidato aos Óscares, The Flying Sailor, das canadianas Amanda Forbis e Wendy Tilby; ou na corrida pelo Prémio SPA/Vasco Granja, onde Gonzalez irá competir com outras 13 curtas portuguesas.

Fora do ecrã estão a ser preparadas várias exposições, entre elas "Marionetas que Guardam o Tempo", para ver no Museu da Marioneta, numa viagem entre o passado e o presente do cinema de animação português, através dos acessórios, cenários originais e marionetas que integram filmes icónicos e outros em estreia no festival. A programação completa, que estará dividida entre o Cinema São Jorge, a Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema, a Cinemateca Júnior, o UCI El Corte Inglés e o Cinema City Alvalade pode ser consultada no site oficial da Monstra.

