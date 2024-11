Festival da Canção: estão escolhidos os autores da próxima edição

Se vão acumular funções como intérpretes, ainda não é sabido, mas estão confirmados todos os autores da edição 2025 do Festival da Canção, entre convidados e aqueles que são seleccionados através do habitual processo de livre submissão (do qual, recordamos, saiu a grande vencedora da edição 2023, Mimicat). E também há datas para apontar no calendário.

São 20 os autores que vão tentar a sua sorte na próxima edição do Festival da Canção, 14 dos quais convidados directamente pela RTP. São eles A Cantadeira, Beato, Bluay, Bombazine, Emmy Curl, EU.CLIDES, Fernando Daniel, Jéssica Pina, Luca Argel, Marco Rodrigues, Margarida Campelo, Os Napa, Peculiar e Tiago Sampaio. Os restantes seis foram seleccionados de um grupo de 633 candidaturas submetidas através do processo de livre submissão de canções. Desse grupo, destacaram-se Capital da Bulgária, Diana Vilarinho, HENKA, Inês Marques Lucas, JOSH e Xico Gaiato.

As semifinais do Festival da Canção estão marcadas para os dias 22 de Fevereiro e 1 de Março, enquanto que a Grande Final acontecerá a 8 de Março, nos estúdios da RTP, em Lisboa.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook