Festival da Canção: onde ver os finalistas ao vivo

O embate de vozes desta 53.ª edição do Festival RTP da Canção chegou ao fim. Calema, Surma, Matay, Madrepaz, Ana Cláudia, NBC e Mariana Bragada foram os nomes a concurso, mas foi Conan Osiris a deixar Portimão de pé e o país de joelhos, rendido à frescura de “Telemóveis” e à dança hipnótica de João Reis Moreira.

O vencedor, sem agenda de concertos para breve, ruma agora a Tel Aviv para o palco maior, a Eurovisão. Para os restantes finalistas, Lisboa está no roteiro de palcos e há temas para recordar ou ficar a conhecer.

Pedro da Rosa, Nuno Moura, Ricardo Amaral e João Barreiros são os Madrepaz. O quarteto, que integrou pedaços de outros projectos como Os Golpes e os Armada, foi a jogo no Festival da Canção como intérprete do tema “Mundo a Mudar”, composto por Frankie Chavez e com letra de Pedro Puppe. Portimão foi o fim da linha no concurso, mas por Lisboa, a apresentação do primeiro disco, Bonanza, tem data marcada para 17 de Março no Centro de Interpretação do Monsanto.

É a 30 de Março que o duo santomense Calema chega ao Casino do Estoril. Depois da prestação em palco no certame com a canção “A Dois”, de autoria e interpretação própria, os irmãos Fradique e António Mendes Ferreira levam ao Salão Preto e Prata temas como “A Nossa Vez”, “Casa de Madeira” ou “Vai”, num repertório que se estende aos discos A.N.V., Bomu Kêlê e Ni Mondja Anguené.

Veterano é o título que carrega no espectro do hip-hop, mas NBC é mais do que ritmo e poesia. O músico trouxe ao Festival da Canção “Igual a Ti” e mostrou a versatilidade quando o assunto é som. Blues, soul ou funk gravitam continuamente levados a bom porto pela voz, e dia 8 de Março vai mostrá-lo no palco da Altice Arena, dentro do elenco d’A História do Hip-Hop Tuga.

