Festival da Palavra leva tertúlias a livrarias de Lisboa

A agenda do mês de Setembro adensa-se em torno dos livros. Durante três dias, o Festival da Palavra chega a três pequenas livrarias lisboetas para promover um ciclo de conversas. Sob o tema "Proximidade", as sessões tocarão em pontos como a cidadania participativa, a imprensa local e a cultura de cancelamento.

Organizado pela Cabine de Leitura, a rede que em 2014 começou a criar pequenas bibliotecas em antigas cabines telefónicas da cidade, o festival decorre entre os dias 10 e 12 de Setembro. O arranque acontece na Livraria Barata, pelas 17.00. No sábado, o festival muda-se para a Stolen Books, a partir das 11.00, e prossegue com duas tertúlias marcadas para as 16.00 e para as 19.00, na Tinta nos Nervos. No dia 12 de Setembro, o ciclo regressa à Stolen Books para mais uma conversa matinal. Às 16.00, a última sessão acontece na Livraria Barata.

Entre as presenças já confirmadas estão as escritoras Ana Bárbara Pedrosa, Cláudia Lucas Chéu e Patrícia Portela, as artistas Vanessa Teodoro e Ana Bacalhau, Rui Matoso, da Escola Superior de Teatro e Cinema, ou o jornalista Vítor Belanciano.

As conversas terão uma duração aproximada de 90 minutos, com mais 20 para partilha de notas por parte do público. O acesso é gratuito e a assistência física é limitada devido à pandemia, razão pela qual as sessões vão ser transmitidas online.

A nova edição do Festival da Palavra não fica só por Lisboa. Nas mesmas datas, o ciclo de tertúlias chega também a Aveiro, à cidade da Praia, em Cabo Verde, e a São Paulo, no Brasil. Veja mais informações sobre o programa aqui.

+ O Pátio das Antigas: As origens da Feira do Livro

+ Leia a edição desta semana da Time Out Portugal