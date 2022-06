Festival de Coros de Santa Maria Maior regressa às Ruínas do Carmo

Os grupos corais voltam a invadir as Ruínas do Carmo no próximo sábado, 4 de Junho, três anos após a segunda edição do festival, sucessivamente adiado pela pandemia.

Foram muitos os eventos adiados por culpa da pandemia e o Festival de Coros de Santa Maria Maior foi uma destas vítimas culturais. Mas no próximo sábado, 4 de Junho, a partir das 16.00, vai finalmente voltar a um dos mais carismáticos monumentos da cidade, as Ruínas do Carmo.

Organizado pela Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, o festival nasceu em 2018 e no ano seguinte mudou-se para as Ruínas do Carmo, onde esta semana se voltam a ouvir grupos corais alfacinhas como a Orquestra Juvenil Santa Maria Maior com a Orquestra Piccola Metropolitana; o Coro da Assembleia da República; o Coro Médico de Lisboa; o Coro Saber Maior; o Coro Amigos do Conservatório Nacional; e o Coro Infantil da Universidade de Lisboa.

Uma mostra que “assumindo diferentes concepções interpretativas, se diversifica na sua génese e estilo”, descreve a Junta de Freguesia em comunicado. A entrada é gratuita, mas como não é possível fazer reservas, sugerimos que não chegue em cima da hora para encontrar um lugar.

Ruínas do Carmo. Largo do Carmo. Sáb 16.00. Entrada livre.

+ Castelo de São Jorge projecta “Mestres da Arte Italiana” nas suas muralhas

+ Suspensa durante de dois anos, a Feira de Artesanato do Estoril está de volta