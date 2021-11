Festival de cultura urbana leva música, dança e muita arte à Amadora

A 10.ª edição do First Steps realiza-se este fim-de-semana no The Hood. O programa inclui batalhas de dança, jam sessions e workshops de beatbox.

O festival de cultura urbana First Steps, que nasceu no Porto em 2021, está prestes a ocupar o The Hood, uma espécie de bairro artístico no centro comercial UBBO (antigo Dolce Vita Tejo), na Amadora. Entre 20 e 21 de Novembro, as famílias são convidadas a visitar o espaço e a aproveitar a programação, que passam por battles de dança, concursos de grafitti e workshops, entre outras actividades artísticas para todas as idades.

“O First Steps comemora dez anos graças ao excelente trabalho voluntário da nossa equipa interna, ao apoio essencial dos parceiros institucionais e privados e especialmente à participação da comunidade da cultura urbana, que tem confiado todos os anos no nosso trabalho e nos tem desafiado a fazermos mais e melhor”, afirma em comunicado Rita Martins, presidente da UNDA, responsável pela organização do festival.

No sábado, dia 20, o evento arranca às 14.00, com um workshop de grafitti pelas mãos da Crack Kids. Seguem-se workshops de beatbox (15.30), rimas e poesia (17.00) e produção de beats (18.30). Haverá ainda, pelas 20.00, uma conversa ao vivo, promovida pela rádio Hip Hop, sobre a profissionalização neste meio. Para terminar, conte com a Pro Steps Jam, uma competição de Cyphers para profissionais, num frente-a-frente de danças, rimas e beatbox.

Já o domingo, dia 21, está reservado à semifinal e à final da competição First Steps, dedicada à nova geração que, após meses de provas, disputa o título de vencedor no The Hood, nas modalidades de top styles, breaking, mcing, beatbox, graffiti e produção musical. Antes, haverá performances de hip hop freestyle (10.00) e breaking (11.30).

The Hood, Centro Comercial UBBO, Amadora. De 20 a 21 de Novembro. Sáb 14.00 e Dom 10.00. Entrada livre. Para participar nos workshops (10€/cada), é necessária inscrição online.

