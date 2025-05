Festival de Sintra volta a transformar a serra num palco gigante

O Festival de Sintra, que transforma o concelho numa autêntica sala de espetáculos ao ar livre, com concertos a acontecer em locais emblemáticos, está de volta para a sua 59.ª edição. Com a direção artística de Martim Sousa Tavares, o festival acontece de 12 a 22 de Junho.

O pianista alemão Christian Zacharias, conhecido pelas suas interpretações de Schubert, Mozart e Beethoven, será responsável pela abertura desta edição. A presença do Quarteto de Leipzig, um dos mais prestigiados quartetos de cordas do mundo, também está confirmada.

Mantendo a ligação com a natureza que caracteriza o festival, haverá caminhadas-concerto para celebrar o nascer do sol no dia mais longo do ano. Bruno Pernadas actuará a solo na Serra de Sintra e Tiago Nacarato apresentará um recital intimista ao pôr do sol na Quinta Mont Fleuri.

A programação inclui um duelo de pianistas entre o norte-americano Dan Tepfer e o português Daniel Bernardes, que prometem um espetáculo de improvisação e inovação musical.

William Christie e o seu ensemble Les Arts Florissants, conhecidos pela interpretação autêntica de música barroca, e o violoncelista italiano Mario Brunello, vencedor do Concurso Internacional Tchaikovsky, o clarinetista sueco Martin Fröst e a violinista escocesa Nicola Benedetti também marcarão presença, assim como a pianista portuguesa Maria João Pires, que regressa ao festival pela 14.ª vez.

A aposta em artistas nacionais do Festival de Sintra faz-se também através da Orquestra Municipal de Sintra - D. Fernando II, a Orquestra do Algarve e o recital de Irene Lima e Marta Menezes.

Outras propostas incluem um recital de chanson francesa com Katia Ledoux, um tributo a Ryuichi Sakamoto pelo ensemble All-Stars do Bang on a Can e o espetáculo "Speak Low", seguido de uma mesa-redonda sobre exílio e alteridade nas artes.

O cinema também tem lugar na programação, com a exibição de Coda, sobre Sakamoto, e a estreia de um documentário que celebra a história do Festival de Sintra.

Os concertos e actividades decorrem em locais como a Adega Regional de Colares, o Santuário da Peninha, o Parque e Palácio de Monserrate, a Igreja de Santa Maria e o Palácio Nacional de Queluz. Os bilhetes já estão disponíveis para venda.

Sintra. 12-22 Jun. 10€-50€

