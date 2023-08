Festival de Teatro de Setúbal. 25 anos de festa e arte para todos

O Festival Internacional de Teatro de Setúbal vai para a 25.ª edição e o Teatro Estúdio Fontenova, que co-organiza a iniciativa com a autarquia, mal pode esperar para fazer a festa. Entre 17 e 26 de Agosto, a cidade será palco de espectáculos de teatro e performance, mas também de novo circo, a par de muitas outras propostas artísticas, desde concertos a exposições.

“O que faz inquietar o público? Queremos que o festival desafie política e socialmente”, escreve o Teatro Estúdio Fontenova na apresentação da edição deste ano. Além de procurar abordar temáticas como a imigração, a clandestinidade, a emergência climática, as lutas pelos direitos da terra ou a igualdade de género, a programação destaca-se também pelo reforço das questões de acessibilidade, através de uma conversa, de uma caminhada e, pela primeira vez, de espectáculos com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

A abertura está marcada para quinta-feira, 17 de Agosto, às 18.00, com um concerto de Chica (guitarra e voz) e Bá Alves (contrabaixo e coros), nos Claustros do Convento de Jesus. Segue-se, às 22.00, mas na Praça de Bocage, a apresentação de Otra­Danza, da companhia La Banda, de Barcelona. Com dramaturgia de Lucas Escobedo e coreografia de Asun Noales, o espectáculo de entrada livre mistura in­ter­pre­ta­ção, acro­ba­cia, ma­la­ba­rismo, música, dança e circo.

Já na sexta-feira, 18 de Agosto, poderá assistir à estreia de Câncer, um monólogo escrito e interpretado por Khristall Áfrika, que promove a auto-dis­ci­plina e a au­to­no­mia na uti­li­za­ção do respeito às di­fe­ren­ças. O espectáculo, com direcção artística de Guigo Ribeiro, está marcado para as 19.00, no Auditório da Escola Secundária Sebastião da Gama. No mesmo dia, às 22.00, estreia também A Ruiva, de João Garcia Miguel, com encenação de Sara Ribeiro, no Fórum Municipal Luísa Todi. Se não conseguir lugar, não se preocupe: a peça – que se foca no corpo enquanto instrumento de poder – estará em cena até dia 21. Mas há mais.

No que diz respeito ao teatro, destaca-se ainda a estreia de produções como listas de esperas, do colectivo caroço, que procura pensar a intimidade e as múltiplas vidas de um corpo (19 Ago, Sáb 19.00, n’A Gráfica – Centro de Criação Artística); e ASAE da Li­ber­dade, do Teatro Amanhã, que acompanha o percurso de uma ins­pec­tora da muito com­pe­tente Au­to­ri­dade da Se­gu­rança no Amor e Estudos da Liberdade (25 Ago, Sex 19.00, no Auditório da Escola Secundária Sebastião da Gama).

Para pessoas surdas, haverá interpretação em Língua Gestual Portuguesa de A Ruiva, de João Garcia Miguel (18-21 Ago, Sex-Seg 22.00, no Fórum Luísa Todi); TIME, de Aldara Bizarro, do Teatrão (22 Ago, Ter 22.00, na Escola Secundária Sebastião da Gama); e A Maior Flor do Mundo, de José Saramago, com adaptação e dramaturgia de Alexandre Calçada, Elisabete Pinto e Isabel Barros, do Teatro do Noroeste (26 Ago, Sáb 11.00, na Escola Secundária Sebastião da Gama).

A programação completa está disponível no site do festival, que conta com cerca de 30 espectáculos e várias actividades paralelas. Por exemplo, a 19 de Agosto, às 17.00, no Fórum Municipal, a activista Diana Santos, co-fun­da­dora do colectivo feminista As DE­sa­Fi­an­tes, convida as famílias a juntarem-se para uma conversa sobre os direitos das pessoas com de­fi­ci­ên­cia. Nesta senda da acessibilidade, mas também da diversidade, Nuno Costa, Pati Domenech, Pompeu José e Joana Reais juntam-se a 22 de Agosto, às 17.00, no Mercado da Conceição, para “pensar o teatro para todas e todos”.

Há ainda três exposições para ver: “A Cor da Vergonha”, da fotógrafa Helena Tomás, no Fórum Luísa Todi (18 Ago-21 Set); “A Morte das Certezas”, da artista visual Paula Moita, com par­ti­ci­pa­ção de alunas e alunos da Escola Se­cun­dá­ria D. João II, no Mercado da Conceição (até 15 Ago) e no Pátio da Escola Secundária Sebastião da Gama (18-26 Ago); e “Olhar pró boneco”, também de Paula Moita, mas em parceria com o IEFP, no Pátio da Escola Secundária Sebastião da Gama (18-26 Ago). Todas são de entrada livre e abrem uma hora antes dos espectáculos.

O Festival Internacional de Teatro de Setúbal promove ainda o Festroia, com exibição de curtas-metragens a partir das 23.30 de 22 de Agosto, no Pátio da Escola Secundária Sebastião da Gama. A maior parte dos títulos vêm de Espanha, mas também poderá ver propostas de França, México e Itália.

Quanto aos bilhetes, a maior parte dos espectáculos custam entre 6€ e 8€ (2,5€ para os sócios do Teatro Estúdio Fonte Nova) e os bilhetes devem ser levantados no local até 30 minutos antes. Para mais informações, poderá enviar e-mail (bilheteira@festadoteatro.pt) ou telefonar (925 436 516/ 927 718 386/ 932 570 979).