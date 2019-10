Festival dedicado a podcasts invade o Chiado em Novembro

O primeiro festival de podcasts em Portugal estreia-se em Novembro. O programa, que decorrerá em três locais na zona do Chiado, inclui episódios ao vivo, painéis e workshops grátis.

Gosta de podcasts? Quando ninguém está a ver, até ouve os seus preferidos no trabalho? No festival Podes, dedicado ao formato, poderá assistir a episódios ao vivo de podcasts nacionais, como O Fred e a Inês falam de coisas ou Perguntar Não Ofende. Mas não só – e tudo sem abrir a carteira. Aponte já na agenda: 9 de Novembro, a partir das 10.00.

Entre live shows e painéis de discussão, há dez sessões diferentes para ver e ouvir, entre as 14.30 e as 20.00, na Fnac, na Fabrica Features Lisboa e na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde também será possível participar em workshops, das 10.00 às 13.00. Para completar o programa, o festival encerra com uma cerimónia de entrega de prémios, a partir das 22.00, na Câmara Municipal de Lisboa, no edifício dos Paços do Concelho.

Além dos podcasts O Fred e a Inês falam de coisas e Perguntar Não Ofende, haverá gravações ao vivo de episódios de Sozinho em Casa, do humorista Guilherme Geirinhas, A Beleza das Pequenas Coisas, do jornal Expresso, e de Cada um Sabe de Si, uma produção da Rádio Comercial que não passa na rádio. Mas também de Fumaça, do jornal homónimo, e de Poder Público, da secção de política do Público.

Já os painéis vão ser dedicados a apenas três temáticas. Na Faculdade de Belas Artes, às 14.30, a Portcasts tem conversa marcada sobre o estado dos podcasts em Portugal, seguida de uma conversa sobre a história e a prática do formato. Às 16.00, na Fnac Chiado, o painel Deixa Ouvir a Bola irá focar-se nos podcasts de futebol e no impacto que têm no panorama mediático do desporto no país. Mais tarde, às 17.30, no mesmo espaço, haverá uma conversa sobre diferentes podcasters nacionais, moderada por Aline Flor do jornal Público.

É possível consultar o programa completo no site oficial do Podes – Festival Internacional de Podcasts, uma co-produção da plataforma de divulgação de podcasts portugueses Portcasts e do jornal Público.

