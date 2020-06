Festival Django Portugal celebra-se em streaming com uma sessão de improviso

Sessão de improviso musical será transmitida por streaming a 18 de Junho, dia em que arrancaria o festival.

A primeira edição do Django Portugal, festival dedicado ao Gypsy Jazz, estilo musical da Paris dos anos 1930, estava previsto realizar-se em Almada entre 18 e 21 de Junho, e em Coimbra nos dias 26 e 27. Mas devido à pandemia foi suspenso. Para assinalar a data, a organização do festival vai gravar uma jam session (sessão de improviso musical) no Cine-Incrível em Almada, que será transmitida às 21.30 de 18 de Junho, na Internet.

“Os músicos nacionais e internacionais que não poderão estar presentes, assim como toda uma comunidade mundial solidária com a iniciativa portuguesa, aceitaram com muito ânimo a sugestão de participar à distância nesta jam session fechada ao público, através da gravação de pequenos vídeos que serão acrescentados ao live streaming agendado”, explicam os responsáveis do evento numa nota.

O cartaz deste ano contava com uma série de convidados nacionais e internacionais. O Hot Club de Frank (Países Baixos), Eric Kasten (México), Giuliana Nogueira Quarteto (Brasil), Manouchka: Hot Club Internacional de Portugal (Ucrânia, Espanha, Brasil, Países Baixos e Portugal) e o Cool Jazz Quartet (Portugal e Reino Unido) eram alguns dos nomes confirmados.

Na mesma nota, a organização agradece “todo o apoio e mensagens enviadas", esperando que, em breve, se possa concretizar a realização do Festival Django Portugal, e incentiva todos os interessados a gravar uma mensagem para o Festival Django Reinhardt. Os vídeos deverão ser enviados para nunomarinhomusic@gmail.com e serão publicados nas redes sociais.

O evento que se realizaria em França, no mês de Julho, homenageia o guitarrista de jazz de etnia cigana com o mesmo nome, que se tornou um dos maiores nomes do jazz na Europa, apesar da morte precoce aos 43 anos.

+ Leia a Time In desta semana

Share the story